Billie Jean King Cup: seleção de tênis estreia quinta nos Qualifiers

O quinteto brasileiro feminino está completo em Ostrava (República Tcheca), onde estreia na próxima quinta-feira (10) nos Qualifiers (jogos eliminatórios) da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo Feminina de tênis, disputada em quadra dura indoor. A equipe formada por Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Luisa Stefani, Luíza Fullana e Ana Candiotto enfrentará as donas da casa na primeira partida, e depois encaram a Espanha na sexta (11). Ambos os jogos valem pelo Grupo B e terão início às 10h (horário de Brasília). O Brasil busca a classificação inédita à fase final da competição em Shenzhen (China).

Diferentemente das edições anteriores, o formato da Billie Jean King Cup este ano passou por modificações, para se igualar à Copa Davis, principal competição masculina entre nações. Sendo assim, os 18 países participantes serão divididos em seis grupos, de três nações cada um.

Cada duelo da fase de grupos terá três partidas: as duas primeiras de simples e a restante de duplas (esta última ocorrerá obrigatoriamente). Somente as primeiras colocadas em cada chave avançarão às finais (Final 8), programadas para novembro, em Shenzhen (China). A Itália, atual campeã, e anfitriã China já estão asseguradas na Final 8.

“São três dias [de preparação] que precisamos deixar as nossas atletas prontas para enfrentar adversárias de bom nível, mas acaba sendo muito bom porque o formato prioriza bastante o jogo de duplas e o Time Brasil BRB conta com uma dupla bastante competitiva. Dessa forma, temos a oportunidade de ter uma equipe ainda mais forte para buscar a classificação para Shenzen”, detalhou Luiz Peniza, técnico da seleção.

Entre as tenistas que competem nas chave de duplas estão as paulistas Laura Pigossi, – finalista de duplas do WTA 250 de Bogotá, ao lado da romena Irina Bara, no último domingo (6) – e Luisa Stefani, número 38 no ranking mundial. Nos Jogos de Tóquio, elas foram parceiras em quadra na conquista do bronze, primeira medalha olímpica do Brasil no tênis.

“Estou super animada, faz tempo que eu não jogo uma partida que define a classificação na BJKC. Obviamente o outro formato não favorecia as duplas, então é muito bom ter esse terceiro ponto em jogo e estou pronta para entrar em quadra”, garantiu Stefani.

O Brasil avançou aos Qualifiers em novembro do ano passado, com vit[ória sobre a Argentina nos playoffs disputados em São Paulo. Na ocasião, o time nacional contava com a paulista Carolina Meligeni e Ingrid Martins.

O melhor desempenho do país na Billie Jean King Cup ocorreu em 1965 e 1982, quando as brasileiras alcançaram as quartas de final.

O nome do torneio, criado em 1963, é uma homenagem à ex-tenista norte-americana Billie Jean King, que lutou pela igualdade das premiações em dinheiro para tenistas homens e mulheres. Ao longo da carreira, foi 12 vezes campeã da chave de simples e líder fundadora da Associação de Tênis Feminino (Women’s Tennis Association-WtA). Aos 81 anos, a ex-atleta foi homenageada em Los Angeles (Estados Unidos) no início deste mês, com uma estrela na Calçada da Fama.

Programação

Quinta (10) – 10h

Brasil x República Tcheca

Sexta (11) – 10h

Brasil x Espanha