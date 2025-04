Caio Souza vai à final das barras paralelas em etapa da Copa do Mundo

O ginasta brasileiro Caio Souza, de 31 anos, vai disputar a final da etapa da Copa do Mundo de ginástica artística em Osijek (Croácia), no próximo domingo (13), a partir das 10h (horário e Brasília). Em sua primeira competição internacional este ano, o o ginasta nascido em Volta Redonda (RJ) terminou na quarta posição na classificatória desta sexta-feira (11). Apenas oito atletas competirão por medalhas. A etapa da Croácia é a quarta do circuito mundial.

Caio alcançou nota final 13.866, mesmo total obtido pelo terceiro colocado, o uzbeque Rasuljon Abdurakhimov, que ficou à frente do brasileiro por ter obtido nota mais alta na execução: 8.766 contra 8.466. O chinês Xie Chenyi (14.433 pontos) encerrou em primeiro lugar, seguido do israelense Ron Pyatov (13.966).

Na disputa do salto, além de Caio, o Brasil contou também com Tomas Rodrigues, de 24 anos, estreante nesta etapa a Croácia. Caio ficou em em 10º lugar, ao totalizar 13.749, e Tomas na 13ª colocação, com 13.283. O líder da prova foi o armênio Artur Davtyan, vice-campeão olímpico em Paris. Caio também competiu na barra fixa, mas terminou longe da classificação: foi o 27º colocado (10.833).

A delegação brasileira na etapa de Osijek conta apenas com os dois ginastas. A equipe feminina (oito atletas da seleção adulta e seis da juvenil) está na Itália para disputar o tradicional Troféu Cidade Jesolo no sábado (12) e no domingo (13).