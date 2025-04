Calderano faz história e vai à final da Copa do Mundo de tênis de mesa

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está em uma semana iluminada em Macau, na China. Na madrugada deste sábado (19), ele derrotou o chinês Wang Chuqin por 4 a 3 (14-12, 5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 e 12-10) e chegou à final da Copa do Mundo da modalidade.

O resultado não é apenas o melhor da carreira de Calderano, como também do país e de qualquer atleta de fora da Europa e da Ásia. Na grande decisão, o brasileiro vai enfrentar outro chinês, Lin Shidong, atual número 1 do ranking mundial. A partida está prevista para começar às 9h15 deste domingo (20).

Calderano teve que exibir superação diante do número 2 do ranking. Chuqin havia vencido quatro dos cinco duelos anteriores entre os dois e chegou a abrir 3 sets a 1, necessitando de apenas mais uma parcial para ganhar o jogo. No entanto, Hugo encontrou forças para vencer três sets seguidos, inclusive salvando um match-point no último.

Ao chegar à semifinal, o brasileiro já havia garantido o melhor desempenho de um atleta do país na história da competição. Como não há disputa de bronze, ele também já tinha assegurado um lugar no pódio. Antes de 2025, sua melhor campanha fora em 2019, quando alcançou as quartas.

Em Macau, o mesatenista carioca passou por quatro adversários, sendo três japoneses. O último deles, Tomokazu Harimoto, derrotado por Calderano por 4 a 1 nas quartas de final, é o número três do mundo, duas posições acima do brasileiro.