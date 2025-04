Cruzeiro supera Inter para assumir vice-liderança do BR feminino

Em partida que encerrou a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Cruzeiro derrotou o Internacional por 2 a 1, nesta quinta-feira (17) no estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, para assumir a vice-liderança da competição.

+𝟯 𝗣𝗢𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗜𝗗𝗔!!!!! 💙



⚽ Byanca Brasil e Pri Back garantiram a vitória das Cabulosas, que ainda não sabem o que é perder no Brasileirão!



Mais um triunfo do Cruzeiro com muita raça e determinação! VAMOOOOOS! 👊

Graças a esta vitória a Raposa chegou aos 13 pontos, mesma pontuação da líder Ferroviária, que na última quarta-feira (16) superou o lanterna 3B da Amazônia por 1 a 0. Já as Gurias Coloradas permanecem com dois pontos, na 14ª posição da classificação, após o revés.

A vitória do Cruzeiro começou a ser construída ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos com Byanca Brasil em cobrança de pênalti. Aos 12 minutos da etapa final Fefa Lacoste conseguiu igualar para o Internacional. Porém, aos 15, Pri Back marcou para garantir o triunfo das Cabulosas.