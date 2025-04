Definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasi foram definidos nesta quarta-feira (9),após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nesta etapa haverá jogos de ida e volta, previstos para ocorrerem nas semanas de 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. Com quatro títulos no torneio, o Palmeiras enfrentará o Ceará, único duelo com dois clubes da Série A do Brasileirão. Já o atual campeão Flamengo terá pela frente o Botafogo-PB. Haverá ainda três duelos regionais: Novorizontino x Corinthians, Retrô-PE x Fortaleza e Brusque x Athletico-PR.

A cerimônia nesta tarde na CBF teve início com o sorteio dos confrontos, seguido por novo sorteio dos mandos de campo, levando em conta o critério de que times da mesma cidade não podem jogar no mesmo dia, devido a questões de segurança pública.

A terceira fase é a primeira da Copa do Brasil com jogos de ida e volta. Se houver empate no placar agregado (soma dos dois resultados) a definição do classificado ocorrerá em cobrança de pênaltis.

Além do 20 clubes classificados na etapa anterior, outros 12 times começarão a Copa do Brasil a partir da terceira fase: as oito equipes que disputam a Copa Libertadores deste ano (Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia) somadas a Cruzeiro (nono colocado no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024) e CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024).

Os times que competem a terceira fase da competição recebem R$ 2,3 milhões de premiação da CBF.