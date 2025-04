F1: Verstappen vence GP do Japão; Bortoleto termina em 19º lugar

Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio do Japão largando da pole pelo quarto ano consecutivo, e o diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, considerou que a 64ª vitória do holandês foi uma das melhores do piloto.

A McLaren ditou o ritmo nesta temporada, já que Verstappen teve dificuldades com o RB21, mas o tetracampeão mundial conseguiu tirar cada centímetro de desempenho do carro nos treinos de sábado, antes de levá-lo à vitória no domingo.

"Sabemos que as McLarens são muito, muito rápidas, e era preciso que Max fosse perfeito, com duas McLarens muito rápidas logo atrás dele, e durante 53 voltas ele não cometeu um único erro", disse Horner aos jornalistas. "Acho que esse foi um dos melhores finais de semana de Max. Nós literalmente viramos o carro de cabeça para baixo, em termos de configuração, e ele trabalhou muito com a equipe de engenharia. "Finalmente, conseguimos dar a ele um carro que ele poderia usar na (qualificação) de ontem, com a volta mais impressionante, e depois converter isso hoje em uma luta direta, colocando-o um ponto atrás no campeonato de pilotos."

Max and Suzuka are a match made in heaven 🤝#F1 #JapaneseGPhttps://t.co/eCxaebbkbF — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Verstappen ficou muito satisfeito com a vitória, mas deixou claro que o pacote que tinha à sua disposição não seria bom o suficiente para competir pelo quinto título mundial.

"Ainda temos trabalho a fazer, ainda temos limitações, mas, conhecendo essas limitações, você tenta descobrir até onde pode chegar", disse ele. "Para lutar pelo título, precisamos de mais."

Enquanto Verstappen ficou a um ponto de Lando Norris na disputa dos pilotos, a Red Bull está apenas em terceiro lugar no campeonato de construtores, 50 pontos atrás da McLaren e 14 atrás da Mercedes.

Horner decidiu trazer o japonês Yuki Tsunoda como segundo piloto da equipe na semana passada, mandando Liam Lawson de volta para a equipe de apoio da Racing Bulls.

Tsunoda largou em 14º lugar no grid, atrás de Lawson, mas ultrapassou o neozelandês e superou Pierre Gasly nos pit stops para terminar em 12º.

"Estou feliz com meu desempenho, mas queria terminar nos pontos. Esperava mais no meu grande prêmio em casa, então é um sentimento misto", disse Tsunoda. "Estou aprendendo e ganhando confiança no carro. Eu me senti controlado. Estou feliz, considerando a quantidade de tempo que tive no carro."

Horner acredita que Tsunoda teria terminado em uma posição melhor se tivesse feito uma sessão melhor no sábado.

"Acho que ele deu um bom feedback e acho que está encontrando seu lugar na equipe", disse o inglês. "Veremos nas próximas corridas o desempenho dar um passo à frente."

Horner ficou particularmente satisfeito por conquistar a vitória em um circuito dirigido pela Honda, fornecedora de motores de longa data da Red Bull, no último ano de sua parceria.

Ele também deixou claro que a equipe ainda tem muito trabalho a fazer ao deixar o Japão para a próxima corrida, no Barein. "Uma grande vitória, especialmente aqui no Japão, com o carro com a pintura da Honda", disse ele.

"Não há motivação maior do que vencer e, portanto, a injeção e a motivação proporcionadas a toda a equipe são fantásticas."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.