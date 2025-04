Flamengo goleia no Maracanã para liderar o Campeonato Brasileiro

Com direito a gols do atacante Pedro, o Flamengo goleou o Juventude por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (16) no estádio do Maracanã, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmitiu ao vivo.

FIM DE JOGO NO MARACA.

EXPERÍ 6 X 0 JUVENTUDE.

Erick, Plata, Danilo, Arrasca e Pedro (x2) fizeram os gols do Mengão!#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/WTSZ0olABs — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2025

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Rubro-Negro da Gávea teve uma grande atuação coletiva para vencer e assumir a liderança com dez pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que bateu o Internacional por 1 a 0, mas que tem pior saldo de gols na competição.

A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís mostrou força desde o primeiro tempo, no qual abriu uma vantagem de 3 a 0 graças a gols de Pulgar, aos 12 minutos, de Plata, aos 17, e de Danilo, aos 21. Porém, o melhor ficou para a etapa final. Arrascaeta marcou o quarto aos 10 minutos e depois Pedro, que saiu do banco, marcou duas vezes para dar números finais ao marcador. O detalhe é que o atacante marcou o primeiro gol após um hiato de sete meses, após se recuperar de uma grave lesão.

Vitória do Palmeiras

Quem também triunfou para chegar aos dez pontos na competição foi o Palmeiras, que bateu o Internacional por 1 a 0 em pleno estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e ocupa a vice-liderança da classificação.

PORCO ALEGRE? VITÓRIA NO RIO GRANDE DO SUL E MAIS TRÊS PONTOS NA BAGAGEM! 🧳➕3️⃣



🏆 Internacional 0x1 Palmeiras

⚽ Facundo Torres pic.twitter.com/6fMG763zWp — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2025

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Facundo Torres aos 18 minutos do segundo tempo. Já o Colorado permaneceu com cinco pontos, ocupando a 9ª colocação.

Flu bate Corinthians

Outra equipe a triunfar fora de casa foi o Fluminense, que bateu o Corinthians em Itaquera por 2 a 0 e ocupa a 3ª colocação com nove pontos. Os gols do Fluminense foram marcados pelo lateral Renê e pelo meio-campista Arias. Após o revés, o Timão ocupa a 13ª posição com quatro pontos.

VEEEEEEEEENCEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEENSE! COM GOLS DE RENÊ E ARIAS, #TIMEDEGUERREIROS BATE O CORINTHIANS POR 2 A 0 E CHEGA NA VICE-LIDERANÇA DO @BRASILEIRAO! NEEEENNSEEEEE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/w87NHEC64C — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 17, 2025

Outros resultados

Botafogo 2 x 2 São Paulo

Mirassol 4 x 1 Grêmio

Sport 0 x 1 Bragantino

Santos 2 x 0 Atlético-MG

Vitória 2 x 1 Fortaleza