Flamengo sobra e goleia o Corinthians no estádio do Maracanã

Com uma grande atuação, na tarde deste domingo (27) no estádio do Maracanã, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 para assumir, ao menos de forma temporária (pois ainda depende do resultado da partida entre Palmeiras e Bahia), a liderança do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.

O MENGÃO APLICA MAIS UMA GOLEADA NO BRASILEIRÃO!!

Graças à vitória alcançada em casa, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 14 pontos, um a mais do que o Palmeiras, que mede forças com o Bahia a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo. Já o Corinthians, que ainda aguarda o anúncio de Dorival Júnior como seu novo técnico, para substituir o argentino Ramón Díaz, continua com sete pontos, agora na 11ª colocação.

O jogo

Jogando em um Maracanã lotado, com mais de 67 mil torcedores presentes, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís sobrou no primeiro tempo para abrir uma ótima vantagem. Com apenas quatro minutos de bola rolando, o uruguaio Arrascaeta encontrou Everton Cebolinha, que, com grande liberdade, bateu colocado para superar o goleiro Hugo Souza.

O time paulista demorou para entrar no jogo e equilibrar um pouco mais a posse de bola. A partir dos 15 minutos, passou a rondar mais a área rubro-negra e obrigou o goleiro Rossi a fazer uma defesa difícil em um belo chute de Carillo dentro da área. Foi a melhor chance do time em toda a partida.

A partir dos 33 minutos, o Flamengo deu fim a qualquer esperança dos corintianos de saírem do Maracanã com um empate que fosse. Arrascaeta mudou de função, deixou de ser o arco para ser a flecha. O uruguaio recebeu de Pedro e com categoria superou o goleiro do Timão para marcar o segundo do Flamengo na partida.

O terceiro do Rubro-Negro saiu três minutos depois. O goleiro Hugo Souza, conhecido desde os tempos de Flamengo por não jogar bem com os pés, errou na saída de bola e tocou no pé do atacante Pedro. O artilheiro não perdoou e bateu de primeira para o gol vazio.

Segundo tempo

O Corinthians até retornou mais animado após a pausa do intervalo, apesar de não contar mais com o holandês Memphis Depay (que deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na perna direita), mas pouco ameaçou a meta do goleiro Rossi.

O Flamengo administrou o jogo com um sistema defensivo bem posicionado e seguro o tempo todo. Cadenciava a partida quando o adversário tentava acelerar e ainda ameaçava o gol de Hugo com boas chegadas, sobretudo com Pedro e Arrascaeta.

E foi o camisa 10 da Gávea que entrou na área e sofreu um pênalti aos 27 minutos. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou a marcação e Pedro deu números finais ao placar, batendo forte, sem chance para Hugo. Os últimos minutos foram ao som de "olé" da torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã e saiu satisfeita.