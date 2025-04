GP do Japão: Verstappen arranca pole de Norris; Bortoleto larga em 17º

Lando Norris, da McLaren, não pode fazer nada além de tirar o chapéu para Max Verstappen depois que uma sensacional volta colocou o holandês na pole para o Grande Prêmio do Japão, mas se mostrou ansioso com a perspectiva de correr com o campeão mundial pela vitória no domingo (6).

Líder do campeonato, Norris, e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, pareciam dispostos a fechar a primeira fila pela segunda vez em três corridas neste ano, neste sábado (5), até que Verstappen fez uma volta final brilhante com sua Red Bull.

"Estou me sentindo bem, o carro também está bem desde o início", disse Norris. "Estamos nos esforçando. Acho que, entre nós dois, fomos os mais rápidos em todas as sessões, com exceção desta, por isso é um pouco frustrante. "Sinto que consegui tirar tudo do carro. Apenas uma pequena [margem], mas Max fez uma volta incrível", acrescentou.

O diretor da equipe, Andrea Stella, também reconheceu a qualidade da última volta de Verstappen, mas disse que foi uma recomendação positiva para Norris e Piastri, que largarão em segundo e terceiro no grid.

"Estávamos definitivamente na briga pela pole position, três carros em 40 milissegundos, o que mostra que somos muito competitivos", disse Stella. "Uma boa posição para começar a corrida amanhã."

A perspectiva de chuva durante a noite e potencialmente durante a corrida de domingo deve, pelo menos, acabar com o problema dos incêndios na grama da pista, que provocaram cinco bandeiras vermelhas nos dois primeiros dias de ação em Suzuka.

Norris levou a bandeira quadriculada à frente de Verstappen em condições úmidas na corrida de abertura da temporada em Melbourne e o britânico está prevendo outra batalha emocionante.

"Provavelmente será uma corrida um pouco parecida com a de Melbourne, que foi emocionante para todos", disse ele. "Agora tenho que tentar fazer algumas ultrapassagens, sabe? Então, veremos. É emocionante. Acho que a incógnita do clima vai tornar a corrida emocionante e estressante para todos."

O australiano Piastri, que venceu na última vez em Xangai, disse que estava desapontado com a última volta de qualificação, que o deixou em terceiro no grid. "Acho que ainda está tudo em jogo na corrida", disse ele.

"Vamos ver como o tempo vai se comportar. Obviamente, o plano de jogo é tentar terminar duas posições à frente de onde estou começando. Mas, fora isso, vamos ver o que acontece."

