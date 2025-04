Lesionado, Alcaraz desiste do Masters de Madri visando Roland Garros

Carlos Alcaraz desistiu da disputa do Aberto de Madri nesta quinta-feira (24), ao afirmar que está lutando contra lesões no tendão e na virilha, e o jogador de 21 anos, que seria o segundo cabeça de chave do torneio na capital espanhola, optou por fazer uma pausa e se recuperar para a defesa do título do Aberto da França no próximo mês.

Alcaraz sofreu a lesão durante a final do Aberto de Barcelona, onde a busca por um terceiro título do torneio acabou em derrota para o dinamarquês Holger Rune, que surpreendeu o campeão do Masters de Monte Carlo em sets diretos.

"Não pude treinar durante toda a semana e descobri que tinha lesões no tendão e na virilha. Precisava ouvir meu corpo e tomar a decisão certa", disse Alcaraz aos repórteres. "Na segunda-feira (28), farei mais exames médicos e, depois disso, teremos uma ideia melhor de quanto tempo ficarei fora. "Este torneio é muito empolgante, mas as coisas não funcionaram da maneira que eu queria para poder competir. Dói-me não poder jogar aqui em Madri, diante do meu povo, dos meus amigos e da minha família".

Alcaraz tinha recebido uma folga na primeira rodada e uma vaga direta na segunda rodada, com sua estreia marcada para a sexta-feira (24).

Ele teve que fazer uma pausa médica durante a final do Aberto de Barcelona e continuou a receber tratamento na troca seguinte antes que Rune vencesse, derrubando o espanhol para o terceiro lugar no ranking mundial.

O próximo grande torneio em quadra de saibro é o Aberto da Itália, um evento Masters 1000, de 7 a 18 de maio, em Roma, onde se espera que o número um do mundo, Jannik Sinner, volte a jogar depois de sua suspensão por doping.

A chave principal do Aberto da França começa em 25 de maio.

"Espero voltar à quadra e começar a treinar em algumas semanas. Roma ainda é uma possibilidade, mas com certeza estarei em Paris", acrescentou Alcaraz. "Não é uma decisão fácil, porque Madri é o primeiro torneio que participei quando era criança, é o lugar mais especial para eu jogar." "Mas (priorizar Roland Garros) foi uma grande parte da minha decisão de parar e me recuperar adequadamente."

(Reportagem em parceria com Rohith Nair, em Bengaluru, na Índia)

