Liga dos Campeões: PSG abre vantagem sobre Arsenal por vaga na final

O PSG (França) deu um importante passo para chegar à final da Liga dos Campeões graças a um gol de Ousmane Dembélé logo no início do jogo que selou a vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal (Inglaterra), em um jogo tenso de ida da semifinal nesta terça-feira (29).

Dembélé chutou no cantinho logo aos 4 minutos de jogo após boa jogada pela ponta de Khvicha Kvaratskhelia, aproveitando o domínio do PSG nos estágios iniciais da partida, e a equipe do técnico Luis Enrique se manteve firme para levar uma vantagem preciosa de volta à capital francesa.

O Arsenal, que joga uma semifinal pela primeira vez desde 2009, melhorou depois de um início sem brilho e teve um gol de Mikel Merino anulado pelo VAR (árbitro de vídeo) por impedimento após o intervalo.

O goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, assegurou o resultado com várias defesas importantes.

O PSG resistiu à pressão e poderia ter conseguido uma vantagem maior para o jogo de volta, mas Bradley Barcola e Gonçalo Ramos desperdiçaram chances preciosas no final do jogo.

Se o PSG proteger a sua vantagem na próxima quarta-feira, em casa, enfrentará o ganhador de Inter de Milão (Itália) e Barcelona (Espanha) na final em Munique, na incansável busca por seu primeiro título europeu.

