Liga dos Campeões: Rafinha marca e garante empate de Barça com Inter

O Barcelona se recuperou após estar duas vezes atrás no placar e empatou em 3 a 3 com a Inter de Milão em casa, nesta quarta-feira (30), em um jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões no Estádio Olímpico de Montjuic.

A Inter de Milão teve um início explosivo, abrindo o placar logo no primeiro minuto com um gol de calcanhar de Marcus Thuram. Os visitantes ampliaram a vantagem aos 21 minutos, com Denzel Dumfries balançando as redes com uma finalização acrobática após um escanteio.

No entanto, Lamine Yamal liderou a reação do Barcelona, com um belo chute de dentro da área depois de uma inteligente arrancada pela direita para reduzir o déficit três minutos depois do segundo gol da Inter.

Yamal ainda acertou a trave em um chute à queima-roupa, antes de Ferran Torres empatar o placar aos 38 minutos com um chute de primeira.

Apesar do domínio do Barcelona, foi a Inter que recuperou a liderança aos 19 minutos do segundo tempo, quando Dumfries cabeceou para o gol depois de um escanteio. Os anfitriões responderam imediatamente, com um chute estrondoso de Raphinha de fora da área que acertou o travessão antes de bater nas costas do goleiro da Inter, Yann Sommer, e entrar no gol para restabelecer a igualdade.

O resultado deixa tudo em aberto para o jogo de volta, no estádio San Siro, na próxima terça-feira, quando as duas equipes buscarão uma vaga na final em Munique contra o Arsenal ou o Paris Saint-Germain. Os franceses ganharam o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0.

