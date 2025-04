Morre ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo e Inter, aos 87 anos

Ele foi campeão do mundo em 1966 com a seleção brasileira

Campeão do mundo em 1966 com a seleção brasileira, o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga, morreu aos 87 anos nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de próstata.

Ídolo do Botafogo e Internacional – foi bicampeão estadual pelo Alvinegro carioca e foi duas vezes campeão brasileiro pelo Colorado –, Manga foi reconhecido como um dos maiores goleiros do futebol mundial. Com a amarelinha, levantou a taça do Mundial de 1966 ao lado de Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Didi, Gérson e Jairzinho. No Uruguai, Manga também é idolatrado pela torcida do Nacional, pelo qual conquistou quatro títulos nacionais e a Copa Libertadores de 1971.

O ex-jogador estava prestes a completar 88 anos em 26 de abril, data eternizada como “Dia do Goleiro”, criado em sua homenagem. Ele nasceu em Pernambuco, onde iniciou sua carreira no Sport, e também teve passagens pelo Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil (Equador).

As homenagens a Manga se espalharam nas redes sociais. O Botafogo lamentou a morte do “inesquecível ex-goleiro” e ofereceu o salão nobre da sede de General Severiano, na zona sul do Rio de Janeiro, para a realização do velório do seu ídolo. No Glorioso, Manga atuou entre os anos de 1959 e 1968, conquistando o título carioca em 1961/62 e 1967/68. Ele é o quarto atleta com mais jogos na história do clube: 442 partidas disputadas.

Manga, o ídolo que se tornou sinônimo da palavra goleiro. Obrigado por tudo! Eterno nos corações alvinegros! 🖤🤍 #ObrigadoManga pic.twitter.com/0V7u77kXgw — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

Pelo Inter, além do bicampeonato brasileiro (1975 e 1976), Manga conquistou o três títulos seguidos do Gauchão (1974, 1975 e 1976). O clube também prestou “imenso pesar” pela morte do ex-goleiro, ressaltou a coragem e entrega de Manga na final do Brasileirão de 1975, em que jogou mesmo com dois dedos da mão quebrados.

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos… pic.twitter.com/Y5zXPDnxBz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2025

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamentou a morte do ex-goleiro e decretou um minuto de silêncio em todas as partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro

"Ë uma tristeza a morte do Manga para todos os fãs do futebol. Ele faz parte da história do nosso futebol e merece todas as homenagens dos fãs do futebol", afirmou o presidente da CBF.