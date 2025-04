Mundial de Clubes: Fifa cogita repescagem para a vaga deixada por León

Clube mexicano foi retirado do torneio devido a regras de propriedade

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que poderá ser realizada uma repescagem entre o Los Angeles FC e o Club América por uma vaga no Mundial de Clubes, depois que o León foi retirado do torneio no mês passado.

O León foi retirado do torneio de 14 de junho a 13 de julho devido às regras de propriedade de vários clubes, embora a Corte Arbitral do Esporte (CAS) tenha registrado o recurso do León contra a decisão.

"Em algumas semanas, teremos a decisão final e definitiva, respeitaremos qualquer decisão", disse Infantino aos repórteres no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, na segunda-feira (14). "O que estamos vendo é que, se a CAS confirmar a decisão do Comitê de Apelações, a intenção da Fifa é jogar uma partida, um playoff, entre o time que perdeu a final da Liga dos Campeões da Concacaf, o LAFC, e o próximo time no ranking, que é o América."

A entidade máxima do futebol mundial afirmou que um prêmio em dinheiro de US$1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) será oferecido na competição ampliada de 32 equipes.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.