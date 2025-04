Palmeiras derrota Corinthians por 2 a 1 no Brasileirão Feminino

De virada, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 1, na tarde deste sábado (12) em pleno Parque São Jorge, pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com este resultado, as Palestrinas ocupam a vice-liderança da classificação, atrás apenas do Cruzeiro, que bateu o Juventude por 4 a 0.

Jogando em casa, as Brabas do Timão se lançaram ao ataque nos primeiros minutos da partida. Porém, com o passar do tempo o Palmeiras passou a encontrar espaços para chegar com perigo ao gol defendido por Nicole. Mas o placar só foi alterado após o intervalo.

Aos 3 minutos Andressa Alves aproveitou cruzamento de Tamires para colocar o Corinthians em vantagem. O Palmeiras não desanimou e partiu para o ataque em busca da virada, que começou a ser construída aos 27 minutos, quando Laís Estevam aproveitou bola mal afastada para acertar uma bomba e superar a goleira Nicole.

A partida caminhava para o empate, mas, aos 49, Laís foi derrubada na entrada da área por Thaís Ferreira. Andressinha cobrou falta com maestria e garantiu a vitória final das Palestrinas por 2 a 1.

Transmissões da TV Brasil

Ainda neste sábado a TV Brasil abre espaço para dois jogos do Brasileirão Feminino. A partir das 17h (horário de Brasília), a emissora pública transmite Fluminense e Internacional. Mais tarde, a partir das 21h, é a vez de Ferroviária e São Paulo.