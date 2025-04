Palmeiras goleia Flamengo para liderar o Brasileirão feminino

Na partida que abriu a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 5 a 2, na noite desta segunda-feira (15) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, para assumir e liderança isolada da competição.

COÉ, FAMÍLIA! VOLTAR PRA CASA É BOM, AGORA VOLTAR COM TRÊS PONTOS NÃO HÁ NADA IGUAL! AVANTI, PALESTRINAS! 💚



🏆 Flamengo 2x5 Palmeiras

⚽ Lais Estevam (2), Amanda Gutierres, Ingryd e Soll. pic.twitter.com/ouYVQ45xtr — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 15, 2025

Com este triunfo, o segundo consecutivo no Brasileirão feminino, as Palestrinas chegaram ao total de 11 pontos em cinco partidas. Já as Meninas Gávea permanecem com sete pontos após o revés, na 7ª colocação da classificação.

O destaque da partida foi a atacante Laís Estevam, que marcou dois gols pelo Palmeiras. Os outros gols da equipe paulista saíram dos pés de Soll, Ingryd e Amanda Gutierres. Já o Flamengo descontou graças a Cristiane e Núbia.

Ficou no empate

A outra partida do Brasileiro feminino disputada nesta terça, terminou com um empate de 1 a 1 entre Fluminense e Corinthians no estádio de Moça Bonita. Com o resultado as duas equipes ficaram com oito pontos, com as Brabas do Timão ocupando a 4ª colocação e o time das Laranjeiras a 5ª.