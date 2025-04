Papa Francisco é homenageado por time de sua cidade natal na Argentina

O papa Francisco, nascido na Argentina e falecido na última segunda-feira (21), está sendo homenageado no clube de futebol de sua cidade natal em Buenos Aires, o San Lorenzo de Almagro, onde o chefe da Igreja Católica Romana, amante do futebol, permaneceu como membro durante seus 12 anos de papado.

Os torcedores do clube da Primeira Divisão começaram a se reunir na segunda-feira na capela do clube, no sudoeste da capital argentina, para se despedir de seu membro mais conhecido.

“O papa deixa um legado inquebrável”, disse o presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, à Reuters. “Para todos os torcedores do San Lorenzo, ele era uma fonte de grande orgulho. É um dia muito triste”.

Na capela, os torcedores acenderam velas perto de uma estátua de Francisco adornada com as cores vermelha e azul-marinho do time.

Os torcedores do San Lorenzo usaram as mídias sociais após a notícia da morte do papa para destacar que seu número de sócio do clube - 88235N-0 - coincidia exatamente com sua idade e a hora da morte.

“Ele morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário de Buenos Aires) e era o sócio 88235. Isso realmente chamou minha atenção”, escreveu um torcedor do San Lorenzo na rede social X. O clube confirmou o número de sócio do papa à Reuters.

Camisas comemorativas especiais serão usadas na partida de sábado contra o Rosario Central, disse Moretti, com os jogadores esperando garantir a vitória para o pontífice, cujo funeral será realizado no Vaticano no mesmo dia.

Vários outros times argentinos suspenderam as partidas na última segunda-feira em sinal de respeito.

Oscar Lucchini, que administra a capela do clube, mostrou à Reuters fotos antigas de Francisco segurando uma camisa do San Lorenzo, bem como uma cópia impressa de seu cartão de sócio do clube. Laura Magrino, colega de Lucchini, segurou uma camisa do time feita em homenagem ao papa.

“Grande emoção”

Moretti disse que se encontrou com Francisco várias vezes, a última delas em setembro passado, para pedir permissão para dar seu nome a um novo estádio no bairro de Boedo, onde o clube está sediado.

“Ele aceitou, com grande emoção”, disse Moretti à Reuters.

O papa Francisco nasceu Jorge Mario Bergoglio em uma família de migrantes italianos em Buenos Aires em 1936, em uma época na qual o futebol já havia se tornado o esporte mais popular da Argentina, disse o autor Jimmy Burns, biógrafo de Francisco.

O futebol era especialmente popular nos bairros menos abastados de Buenos Aires por meio de clubes como o San Lorenzo, fundado por um padre católico em 1908 e que foi o time escolhido por Francisco na infância.

O clube se tornou o campeão de 1946, disse Moretti, conseguindo várias vitórias impressionantes durante uma turnê europeia no ano seguinte, o que chamou a atenção internacional para o time.

Francisco tornou-se um fã de futebol por toda a vida, apesar de raramente jogar em sua juventude devido a problemas de saúde.

“Ele tendia mais a ler do que a praticar esportes”, disse Burns à Reuters, mas gostava de assistir aos jogos ao vivo no San Lorenzo ou de assistir a uma partida ocasional da Copa do Mundo pela TV.

Depois de se tornar papa em 2013, Francisco nunca mais voltou à Argentina, mas recebeu muitos dos grandes nomes do esporte do país no Vaticano, incluindo os ícones do futebol Lionel Messi e Diego Maradona. O esporte é um grande nivelador, disse Francisco certa vez.

Maradona, que morreu em 2020, disse que o papa Francisco havia restaurado sua fé católica depois que eles se conheceram em 2014. Mais tarde, Messi teve sua própria audiência papal, da qual ele disse que também saiu espiritualmente renovado.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.