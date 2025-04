Paysandu supera Goiás nos pênaltis e conquista a Copa Verde

O Paysandu conquistou o título da Copa Verde após derrotar o Goiás por 5 a 4 na disputa de pênaltis, depois de um empate de 1 a 1 nos 90 minutos, na noite desta quarta-feira (23) no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A TV Brasil transmitiu a partida decisiva ao vivo.

PENTA CAMPEÃOOOOOOOOOO!!!



É O MAIOR CAMPEÃO DA AMAZÔNIAAAAAAA!!!! pic.twitter.com/5ZH9hX2Bzy — Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 24, 2025

Esta é a quinta oportunidade na qual o Papão levanta o troféu da competição, após triunfar nas edições de 2016, 2018, 2022 e 2024. Desta forma a equipe paraense se consolida como maior campeão da história da Copa Verde, que já teve 12 edições.

Jogo de ida

O título da edição 2025 da Copa Verde foi decidido nas cobranças de pênaltis porque, na partida de ida, no estádio do Mangueirão, em Belém, no dia 9 de abril, os paranaenses empataram sem gols com o Esmeraldino diante de 33 mil pessoas.

Decisão nos pênaltis

Já nesta quarta o Goiás ficou muito perto de garantir o título no tempo regulamentar, graças ao gol do atacante Welliton aos 24 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 48 minutos da etapa final o Paysandu arrancou um empate graças ao atacante Cavalleri e levou a decisão para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades máximas o Papão viu Rossi desperdiçar sua cobrança. Porém, o Esmeraldino acabou ficando sem o título após as falhas de Gonzalo Freitas e de Marcão.