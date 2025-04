Reino Unido deve sediar Copa do Mundo de futebol feminino em 2035

O Reino Unido parece no caminho para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2035, depois que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, descreveu na quinta-feira (3) seu interesse como a "única proposta válida" para o torneio.

Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales anunciaram no mês passado que apresentariam uma proposta conjunta para sediar a Copa do Mundo.

Os homens da Inglaterra venceram a Copa do Mundo pela primeira e até agora única vez quando o país sediou a competição em 1966. O país nunca sediou o torneio feminino.

"Temos a honra de ser o único proponente da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2035", disse o presidente-executivo da FA, Mark Bullingham, em um comunicado. "Sediar a primeira Copa do Mundo da Fifa desde 1966 com nossos parceiros nacionais será muito especial. O trabalho árduo começa agora, para montar a melhor proposta possível até o final do ano."

Os Estados Unidos, com a possibilidade de outros países da região da Concacaf se juntarem aos EUA, também estão prontos para serem nomeados anfitriões da Copa do Mundo Feminina de 2031 como a única proposta.

Infantino disse que o torneio aumentará de 32 para 48 equipes a tempo da Copa do Mundo de 2031 para se equiparar ao evento masculino.

"Recebemos uma proposta para 2031 e uma proposta - uma proposta válida, devo acrescentar - para 2035", acrescentou ele no Congresso da Uefa em Belgrado. "A proposta para 2035 é da Europa, das nações de origem."

Os EUA sediaram a Copa do Mundo Feminina de 1999 e 2003.

O Brasil sediará o evento de 2027, com 32 equipes.

