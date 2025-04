Reino Unido proíbe torcedores "violentos" de City e Chelsea em Mundial

Cerca de 150 torcedores do Manchester City e do Chelsea que têm um histórico de conduta violenta serão proibidos de viajar durante o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, informou o Ministério do Interior do Reino Unido nesta quarta-feira (2).

Para ajudar a evitar desordens relacionadas ao futebol no torneio, os torcedores dos clubes que já estão sujeitos a uma ordem de proibição por comportamento violento anterior serão forçados a entregar seus passaportes à polícia de 9 de junho a 13 de julho.

"Muitos torcedores do Manchester City e do Chelsea desejarão viajar para apoiar seus times no torneio e queremos que todos eles o façam de forma segura e agradável", disse a ministra da Polícia, Diana Johnson, em um comunicado. "Mas para a pequena minoria de desordeiros que usam o futebol como desculpa para a criminalidade, estaremos aplicando as mesmas medidas preventivas comprovadas que fizemos com sucesso em outros torneios no exterior."

Os torcedores em questão serão contatados pela Football Banning Orders Authority, segundo o comunicado, acrescentando que o não cumprimento da regra pode resultar em uma multa ilimitada ou em uma possível sentença de seis meses de prisão.

Havia 2.172 ordens de proibição no futebol em vigor na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com dados do ano passado.

