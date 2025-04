Roland Garros planeja grande homenagem a Nadal no dia da abertura

Tenista espanhol é o recordista no saibro francês com 14 títulos

O Aberto da França homenageará o recordista com 14 títulos Rafael Nadal no dia de abertura do Grand Slam no próximo mês, um ano depois que o espanhol jogou sua última partida no saibro de Roland Garros, disseram os organizadores nesta quinta-feira (17).

Nadal teve sua eliminação mais precoce do Aberto da França depois de ser derrotado na primeira rodada por Alexander Zverev no ano passado, mas não disse se aquela seria a última vez que seus fãs parisienses o veriam em ação no torneio.

O 22 vezes campeão de Grand Slam acabou dando um tempo em sua brilhante carreira depois de representar a Espanha na Copa Davis em novembro e agora voltará à sua quadra mais feliz para uma grande comemoração de suas conquistas.

"Rafa fez história em Roland Garros e seus 14 títulos talvez permaneçam inigualáveis", disse aos repórteres a diretora do torneio e duas vezes campeã de Grand Slam, Amelie Mauresmo. "A cerimônia em homenagem a Rafa será realizada no final da sessão do dia 25 de maio na quadra Philippe Chatrier". "A ideia é ter uma visão para o futuro e também celebrar aqueles que nos emocionaram no passado."

O Aberto da França informou que também homenageará sua campeã feminina de 2000, Mary Pierce, bem como o tenista local Richard Gasquet, que se aposentará após o torneio deste ano.

O prêmio total para a competição de 25 de maio a 8 de junho foi fixado em 56,352 milhões de euros (R$ 374.2 milhões), um aumento de 5,21% em relação a 2024, acrescentou Mauresmo.

