Técnico Carlo Ancelotti vai a julgamento por evasão fiscal na Espanha

Treinador do Real Madrid é acusado de não pagar R$ 6,2 mi em impostos

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse a um tribunal espanhol nesta quarta-feira (2) que acreditava que sua situação fiscal era legal, ao testemunhar em um julgamento no qual é acusado de não pagar 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) em impostos sobre a receita de direitos de imagem.

"Para mim, tudo estava em ordem", disse Ancelotti. "Nunca pensei em cometer fraude."

Ao depor no primeiro dia do julgamento, o italiano disse que, ao se juntar à equipe espanhola, lhe foi oferecido um salário líquido de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) e que deixou a cargo do clube e de seu assessor britânico a forma como isso seria estruturado.

"Achei que era normal, porque naquela época todos os jogadores e o técnico anterior tinham feito o mesmo", acrescentou Ancelotti, que testemunhou por cerca de 40 minutos.

Ele é a última de várias celebridades do futebol a ser investigada pela autoridade fiscal espanhola por suposta fraude fiscal.

Embora alguns dos principais jogadores, como o português Cristiano Ronaldo e o espanhol Diego Costa, tenham feito acordos extrajudiciais com multas elevadas, outros, como o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, decidiram defender sua inocência no tribunal.

A Suprema Corte em 2023 manteve a absolvição de Alonso.

Pena de prisão

A promotoria está buscando uma pena de prisão de quatro anos e nove meses para Ancelotti e uma multa de 3,2 milhões de euros (R$ 19,8 milhões) por duas acusações de evasão fiscal em 2014 e 2015.

A promotoria argumenta que ele informou apenas o salário que recebia do Real Madrid e omitiu a renda de seus direitos de imagem em suas declarações fiscais.

Ancelotti disse que os direitos de imagem não eram significativos para os técnicos da mesma forma que são para os jogadores.

"Para os técnicos [os direitos de imagem] não significam o mesmo que para os jogadores, porque eles não vendem camisas", acrescentou.

Antes da audiência, o promotor disse que a autoridade fiscal da Espanha havia apreendido a dívida mais os juros de Ancelotti.

As partes podem chegar a um acordo extrajudicial a qualquer momento do processo. O veredicto é esperado em algumas semanas.

A esposa de Ancelotti, Mariann, o filho Davide e a enteada Chloe também testemunharam na quarta-feira (2).

Ancelotti, um ex-jogador que foi convocado 26 vezes para a Itália e jogou na Copa do Mundo de 1990, retornou ao Real Madrid para uma segunda passagem como técnico em 2021.

Ele ganhou a Liga dos Campeões cinco vezes como técnico, duas vezes com o Milan e três vezes com o Real.

