Tênis: Djoko defende "caras mais velhos" em meio à mudança de geração

Sérvio estreia sábado no Masters 1000 de Madri em busca do 100º título

Novak Djokovic reconhece a mudança de geração no tênis, que trouxe uma nova safra de jogadores para o centro das atenções, mas o 24 vezes campeão do Grand Slam diz que não tem intenção de desaparecer silenciosamente em segundo plano.

O jogador de 37 anos ganhou três dos quatro títulos principais em 2023, mas não conseguiu reproduzir esse tipo de forma desde então, não conseguindo vencer nenhum dos maiores torneios do esporte no ano passado, quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ganharam dois cada um.

Com as aposentadorias de Roger Federer, Rafa Nadal e Andy Murray, Djokovic é o último membro do "Big Four" ainda de pé e o sérvio disse que quer continuar a contribuir com o esporte.

"Os últimos 20 anos foram dominados principalmente por nós quatro e, quando três dos meus maiores rivais se aposentaram, você pode sentir que houve uma mudança", disse Djokovic no Aberto de Madri. "Não apenas em termos das gerações de jogadores [que agora têm] o foco principal e a atenção sobre eles, mas leva um pouco de tempo para que as pessoas aceitem o fato de que Roger e Rafa não estão jogando, e Murray, e um dia eu mesmo". "Mas ainda estou tentando ficar e representar os caras mais velhos, a geração mais velha. Espero que isso traga um efeito positivo para os torneios e para o próprio circuito", acrescentou. "Essa também é uma das razões pelas quais continuo jogando, porque sinto que isso também ajuda o tênis a prosperar com a atenção e o público que vem assistir aos torneios e se interessa."

We have a time and date! ⏰



🇷🇸 Novak Djokovic opens on Saturday, 26 April (not before 15:30), against Matteo Arnaldi in the Manolo Santana Stadium.@DjokerNole | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/6OVtY7WMzC — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 25, 2025

Djokovic, que está de olho em seu 100º título no circuito antes do início do Aberto da França em 25 de maio, disse que nenhum jogador jamais será maior do que o tênis.

"O esporte deve sobreviver a todos, o esporte sobreviverá a todos, e é mais importante do que qualquer pessoa individualmente", acrescentou. "Estamos todos aqui a serviço do esporte."

