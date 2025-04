Tour do Troféu do Mundial de Clubes da Fifa chega ao RJ na sexta-feira

O Rio de Janeiro será a primeira cidade do país a receber o Tour do Troféu do Super Mundial de Clubes da Fifa, que desde janeiro vem passando várias regiões do mundo. Na próxima sexta-feira (2) a icônica taça chega ao Rio, onde permanecerá até 8 de maio. O troféu passará pelos três clubes cariocas - Botafogo, Flamengo e Fluminense - que disputarão o novo Mundial de Clubes, o primeiro com 32 equipes.

Também está prevista uma exposição no domingo (4), no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, das 13h às 18h (horário de Brasília). Embora gratuitos, os ingressos precisam ser previamente solicitados no site da empresa patrocinadora oficial do Mundial de Clubes. Há limitação de duas entradas por CPF.

Depois do Rio, a taça seguirá para São Paulo, para ser exibida pelo Palmeiras, o quarto time brasileiro classificado para o Mundial, que começa em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Idealizado por uma joalheria de luxo norte-americana, o troféu do Mundial de Clubes é uma peça de ouro de 24 quilates, com imagens da história do futebol e nomes dos 211 países membros da Fifa. Seu formato redondo simula o sistema solar no dia da abertura da competição (14 de junho).

A última parada do Tour do Troféu foi no clube River Plates, em Buenos Aires (Argentina). A taça também já foi exposta em clubes da Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Marrocos, Austrália e Coreia do Sul.