TV Brasil: chamada pública seleciona produções sobre futebol feminino

Até 5 de maio, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebe inscrições de produtoras interessadas em participar da chamada pública, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), cujo objetivo é fomentar a produção audiovisual para exibição na TV Brasil e demais emissoras do campo público. Uma das linhas do Edital Seleção TV Brasil é a produção de conteúdos originais sobre futebol feminino.

A iniciativa prevê o apoio à realização de obras documentais e de ficção com investimento de R$ 15 milhões para esse eixo esportivo. A nova linha de financiamento direcionada à TV pública tem investimento recorde de R$ 110 milhões, a partir de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Por meio da chamada pública, a TV Brasil procura obras, seriadas ou não, que abordem o impacto econômico, social e cultural do futebol feminino no país. A linha contempla não apenas produções documentais, mas também obras de dramaturgia que ajudem a popularizar essa modalidade do esporte no país.

A chamada está alinhada à estratégia da emissora que oferece diversos conteúdos associados ao esporte feminino. “A TV Brasil é a tela do futebol feminino, já exibimos o Brasileirão A1, A2, A3, sub-20 e sub-17. Agora, queremos fortalecer ainda mais o futebol feminino, por meio desta iniciativa ", explica o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Edital Seleção TV Brasil

A chamada pública representa o maior investimento da história destinado ao campo público, com valor recorde de R$ 110 milhões, para contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Além da linha sobre futebol feminino, serão selecionadas ainda produções nas seguintes temáticas: infantil, infantojuvenil, natureza e meio ambiente, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens e produção de novela. Cada uma dessas linhas oferece possibilidades específicas de formatos, podendo ser produções unitárias ou seriadas, com quantidades de episódios e durações variadas.

“Este edital é amplo e contempla diversos segmentos e categorias, alinhando-se à proposta de uma programação rica e diversificada para a TV Brasil e para o sistema público de comunicação”, afirma o diretor-presidente Jean Lima. “Em parceria com a Ancine, esse é um investimento histórico em comunicação pública e na representação da diversidade brasileira por meio da produção independente brasileira”, complementa.

Processo seletivo

O edital completo está disponível aqui. As produtoras interessadas terão até 5 de maio para se inscrever pelo site. O processo seletivo se dará em três etapas subsequentes e eliminatórias: habilitação (checagem da documentação e do material enviados); avaliação preliminar (soma das notas atribuídas aos projetos); e avaliação final de investimento (sessão de pitching com os projetos finalistas de cada linha, avaliados pela comissão de seleção).

<< Saiba mais acessando a íntegra do edital.