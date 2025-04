Vasco e Flamengo fazem Clássico dos Milhões neste sábado no Brasileiro

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (18) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). Os rubro-negros buscam manter a liderança da competição, enquanto a equipe cruzmaltina tenta se reabilitar, já que na última rodada perdeu fora de casa para o Ceará por 2 a 1. A Rádio Nacional transmite ao vivo o Clássico dos Milhões com narração de Rodrigo Campos, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagens de Rafael Monteiro. O pré-jogo começa 30 minutos antes do inicio da partida.

Pelo lado do Vasco, o técnico Fábio Carille diz como deve ser o espírito do time na noite deste sábado (19), após o último revés em Fortaleza.

“Neste time, que neste clube que estamos aqui, o comportamento tem que ser sempre mais. Tem que querer, lutar e buscar jogar para frente. É o que estou pegando no pé desde o começo do ano, mas tem jogo que nós entramos fazendo o jogo muito para o lado e para trás e isso tira confiança”.

Já o treinador Rubro-Negro Filipe Luis fala sobre o trabalho que desenvolve com o elenco para melhorar o ataque, mesmo após o time ter goleado o Juventude (6 a 0) na última quarta (16), no Maracanã.

“O time chega, mas claro, as chances, quando os adversários se fecham, nunca são claras, E aí você tem que buscar recursos, como cruzamento, chute e tudo mais. Uma das coisas que tínhamos e temos que continuar melhorando é esse terço final”.

O Flamengo está invicto no Brasileirão, com três vitórias e um empate. No retrospecto recente no Clássico dos Milhões, os rubro-negros têm ampla vantagem: nos últimos 32 jogos, foram 19 vitórias, 11 empates e duas derrotas.