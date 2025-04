Vettel elogia autocrítica de Norris como "verdadeiro exemplo" na F1

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel elogiou Lando Norris como um "verdadeiro exemplo" nesta terça-feira (15) e disse que a autocrítica aberta do líder da F1 é uma força e não uma fraqueza.

Norris, da McLaren, que lidera o campeonato com três pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, antes da quinta etapa da temporada, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, culpou a si mesmo e não a equipe depois de um fim de semana conturbado no Bahrein.

O britânico disse que estava "sem noção" nos treinos classificatórios, cometeu muitos erros na corrida - começando com uma largada falsa do sexto lugar e terminando em terceiro - e teve dificuldades para se sentir confortável com o carro.

A antiga maneira de pensar na Fórmula 1 era esconder essa vulnerabilidade, para que os rivais não a usassem como arma psicológica, mas Vettel, que se aposentou em 2022, disse que Norris refletia uma nova atitude.

"Acho que é um desenvolvimento positivo porque somos pessoas normais", disse o alemão à Reuters, falando da Arábia Saudita antes de um evento de kart que ele organiza para ajudar jovens mulheres a entrar no automobilismo. "Temos problemas normais, como todo mundo". "O heroísmo é bom, mas também faz parte do heroísmo falar sobre seus problemas e suas fraquezas. Acho que esse é um ótimo desenvolvimento para ver e testemunhar e, você sabe, ter modelos reais."

Vettel se lembra de quando era criança e lhe diziam para não compartilhar nenhuma fraqueza, para não chorar, e Norris estava mostrando que não havia problema em ser mais aberto.

"Não acho que isso seja um sinal de fraqueza. Pode ser criticado por algumas pessoas, mas se você olhar para o quadro geral, acho que é apenas um progresso", disse ele.

Vettel duvidou que a rivalidade entre Norris e Piastri, vencedor no Bahrein e gerenciado pelo antigo companheiro de equipe e rival do alemão, Mark Webber, tivesse o mesmo calor de sua primeira batalha pelo título em 2010.

"Eu ainda colocaria Lando como um favorito indireto, mas o tempo dirá", disse ele. "Naturalmente, as pessoas sempre buscam entretenimento, o que é bom e faz parte do esporte, mas não vejo esses dois tendo uma parceria realmente intensa e dura". "Acho que eles se darão bem e acho que [o chefe da equipe] Andrea [Stella] também está em posição de administrá-los bem". "Acho que as rivalidades hoje em dia são diferentes. Acho que tínhamos respeito e acho que esta geração tem respeito uns pelos outros. Mas eles progrediram e administram isso melhor do que nós para diferenciar o que está acontecendo na pista e o que está acontecendo fora dela."

Vettel disse que ainda está torcendo pelo amigo e antigo rival Lewis Hamilton na Ferrari, mesmo que claramente não seja um dos favoritos para conquistar um inédito oitavo campeonato mundial que ele deseja.

Ele não descartou as chances de Max Verstappen de conquistar o quinto título consecutivo, apesar dos problemas atuais da Red Bull.

Verstappen terminou apenas em sexto no Bahrein, uma semana depois de vencer no Japão, o que gerou preocupação dentro da equipe, embora ele ainda esteja a apenas oito pontos da liderança após quatro corridas.

"Obviamente, a Red Bull não está muito forte agora, mas se você voltar um ano atrás, ela começou muito forte e enfraqueceu no final, mas ainda assim ganhou [o título de pilotos]. Portanto, acho que, é claro, isso pode mudar", disse o alemão. "Não é tão fácil consertar, mas, em geral, acho que eles sabem o que estão fazendo". "É muito provável que a Red Bull consiga dar a volta por cima".

