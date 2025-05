Barcelona conquista Campeonato Espanhol pela 28ª vez

O Barcelona garantiu seu 28º título da La Liga, o Campeonato Nacional da Espanha, nesta quinta-feira (15) ao derrotar o rival Espanyol por 2 a 0, assegurando uma vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, faltando dois jogos para o fim do campeonato.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢, 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗜 𝗬 𝗟𝗜𝗚𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 💙❤️ pic.twitter.com/ztUE1xTCN2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 15, 2025

Após a derrota por 4 a 3 para o Barcelona no último domingo, o Real precisava vencer seus três últimos jogos e torcer para que os líderes não conquistassem mais de um ponto no mesmo período, para manter quaisquer chances matemáticas de conquistar o título.

No entanto, suas poucas esperanças de título foram frustradas quando Lamine Yamal acertou um belo chute no fundo da rede aos 53 minutos do segundo tempo. Fermin Lopez garantiu a vitória ao acertar o alvo de dentro da área, com a assistência de Yamal, cinco minutos depois dos acréscimos.

O resultado levou o Barça do técnico Hansi Flick a 85 pontos, sete à frente do Real, campeão da última temporada, com o Atlético de Madri em terceiro, com 70 pontos. O resultado encerra uma primeira temporada notável do técnico Hansi Flick no Barça, já que sua equipe conquistou a dobradinha La Liga e Copa do Rei.

🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗔 🏆 pic.twitter.com/zsv1N7HAgt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 15, 2025

A equipe catalã disse que receberá o troféu do Campeonato Espanhol na próxima sexta-feira (16), durante uma comemoração especial na cidade.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.