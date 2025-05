Bia Haddad emplaca 2ª vitória e avança às quartas em Estrasburgo

A tenista paulistana Beatriz Haddad Maia emplacou a segunda vitória seguida no WTA 500 de Estrasburgo (França) e avançou as quartas de final de simples. O próximo jogo será às 7h10 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22). Atual 23ª no ranking, Bia terá pela frente a norte-americana Emma Navarro, número 9 do mundo e cabeça de chave 2. O torneio em piso de saibro antecede Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, com início no próximo domingo (25).

Nesta quarta (21), a brasileira assegurou a classificação ao derrotar Ashlyn Krueger (Estados Unidos) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 6/3. Desde janeiro, no Aberto da Austrália, Bia não vencia dois jogos seguidos em competição da WTA.

"Estou feliz com o meu trabalho de hoje e de ontem. Eram duas jogadoras duras e agressivas, que sacam bem. Eu tentei focar bastante nas coisas que venho treinando com meu time. Bem feliz com minha mentalidade, continuei me dando uma chance", disse Bia, em entrevista em quadra após a vitória.

Dupla de Stefani nas semifinais

A parceria de Luisa Stefani com a húngara Time Babos avançou direto às semifinais de duplas femininas nesta quarta (21), depois que a tcheca Marie Bouzkova se retirou do torneio por conta de uma lesão na coxa esquerda. Bouzkova enfrentaria Stefani e Babos nas quartas de final, em parceria com a russa Alexandra Panova. A dupla da brasileira vai buscar uma vaga na final a partir das 7h desta quinta (22), em duelo contra as favoritas Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia). Em fevereiro, a parceria de Stefani com Babos faturou o título de duplas femininas do WTA 500 de Linz (Áustria).