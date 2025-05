Carlo Ancelotti confirma acerto com a seleção brasileira

Carlo Ancelotti disse nesta terça-feira (13) que está orgulhoso do legado que construiu em quatro anos de sucesso em sua segunda passagem pelo Real Madrid (Espanha) e que só terá boas lembranças quando chegar à seleção brasileira.

A partida da próxima quarta-feira (14) em casa contra o Mallorca (Espanha) pelo Campeonato Espanhol ficou em segundo plano durante a entrevista coletiva antes do jogo, um dia depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar que o italiano se tornará técnico do Brasil após deixar o Real no final da temporada.

Com exceção da pergunta inicial do canal de TV interno do Real, todas as outras perguntas estavam relacionadas à iminente mudança de Ancelotti, mas ele disse que seu foco estará na Espanha até a viagem ao Brasil em 25 de maio.

“Foram alguns anos inesquecíveis que levarei com carinho no meu coração”, disse Ancelotti aos repórteres.

“O futebol, como a própria vida, é repleto de aventuras que começam, mas que eventualmente têm de terminar. Eu sempre soube que um dia chegaria ao fim meu tempo aqui no Real”.

“Foi um período maravilhoso que está chegando ao fim. Foi uma grande época. Mas se até a vida chega ao fim, imagine como é quando um período com um time de futebol chega ao fim”.

“Gostei muito e quero terminar bem. E então, no dia 26, falarei sobre outro desafio”.

O fato de o Real ainda não ter anunciado oficialmente a saída de Ancelotti foi levantado pelos repórteres, mas ele minimizou a questão e disse que tudo foi feito de acordo com todas as partes envolvidas.

“O Real emitirá uma nota quando achar adequado, mas não há nenhum problema ou questão entre todas as partes”, declarou Ancelotti.

“Nunca tive problemas com o Real e nunca terei problemas com o Real. É um clube que vive muito em meu coração, mas tudo na vida tem uma data para acabar”.

Temporada

Ancelotti, de 65 anos, um dos técnicos mais condecorados do futebol mundial, levou o Real a conquistar ainda mais troféus em sua segunda passagem pelo gigante espanhol, mas o time deve terminar a temporada sem título.

Segundo colocado, o Real está sete pontos atrás do Barcelona (Espanha), que pode garantir o título espanhol na quarta-feira sem dar um chute na bola se o Real não vencer o Mallorca.

Independentemente do resultado do Real, uma vitória do Barça no clássico da cidade contra o Espanyol (Espanha), na próxima quinta-feira (15), garantiria o título.

Espera-se um anúncio oficial sobre Ancelotti antes do último jogo do Real Madrid na temporada, em casa, contra a Real Sociedad, em 25 de maio. O ex-meio-campista do clube Xabi Alonso, de 43 anos, deve ser seu substituto.

“Tenho muito carinho [por Alonso]. Não tenho nenhum conselho para ele, porque ele tem todas as ferramentas para ser um grande técnico no futuro”, disse Ancelotti sobre um jogador que ele treinou no Real durante seu primeiro período no comando.

“No dia em que cheguei, se alguém tivesse me dito que eu ganharia 11 títulos em quatro anos, eu teria assinado com sangue. Esta temporada não foi boa por vários motivos. Mas foi um período inesquecível”.

“Eu não poderia ser técnico do Madrid pelo resto da minha vida. Isso chega ao fim por muitas razões. O clube pode precisar de um novo ímpeto”.

“Muito obrigado a este clube. E vamos continuar. Eu sempre serei um torcedor do Madrid. É o fim de uma era. Espetacular. Nunca pensei que treinaria o Madrid por seis anos, e agora isso aconteceu”, concluiu.

