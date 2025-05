Copa do Mundo de beach soccer: Brasil goleia Omã por 11 a 1

Vitória deixa seleção com 100% de aproveitamento

O Brasil goleou Omã por 11 a 1, nesta terça-feira (6) na Paradise Arena, em Victoria (Seicheles), para fechar a fase de grupos da Copa do Mundo de beach soccer com 100% de aproveitamento, garantindo o primeiro lugar do Grupo D da competição.

A fiery final two group stage matches see Brazil and Spain claim wins. 🔥#BeachSoccerWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 6, 2025

Antes da vitória desta terça, a seleção brasileira já havia derrotado a equipe de El Salvador, pelo placar de 3 a 1, e a Itália, por 2 a 1. O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Marco Octavio é a Espanha, em partida válida pelas quartas de final que será disputada a partir das 13h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (8).

“[Vamos com] muita confiança [para as quartas], mas com muita responsabilidade e muito respeito ao nosso próximo adversário. É aquela fase na qual não pode ter erro”, declarou o treinador à CBF TV.

Triunfo arrasador

A seleção brasileira foi arrasadora nesta terça, goleando Omã por 11 a 1. Com quatro minutos de bola rolando, o Brasil já havia aberto uma vantagem de três gols, marcados por Édson Hulk, em cobrança de falta, Rodrigo, de bicicleta, e Thanger. Ainda na etapa inicial a equipe canarinho chegou ao quarto, com Brendo.

No segundo tempo, o Brasil contou com gols de Benjinha (dois), Catarino (três), Brendo e Mauricinho para alcançar uma vitória histórica, enquanto Sami descontou para Omã.