Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo feminina de 2027

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quarta-feira (7) os oito estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, que será disputada no Brasil: Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Itaquera (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Estádio Nacional (Brasília), Arena Castelão (Fortaleza), Estádio Beira-Rio (Porto Alegre) e Arena Pernambuco (Recife).

No total, 12 cidades brasileiras se candidataram a receber jogos do Mundial feminino. Uma delegação da Fifa iniciou a série de inspeções no dia 25 de setembro no estádio do Maracanã. As quatro localidades que acabaram ficando de fora foram Cuiabá, Manaus, Natal e Belém.

“Hoje anunciamos as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina. Somos profundamente gratos a todas as 12 cidades que participaram de um minucioso e competitivo processo de seleção para sediar a Copa do Mundo Feminina. Foi uma decisão muito difícil. Todas as candidaturas eram de um padrão excepcionalmente alto e demonstraram não apenas paixão, mas também grande capacidade e prontidão para realizar um torneio inesquecível. É com grande prazer e expectativa que parabenizo as oito cidades brasileiras selecionadas para sediar a Copa do Mundo Feminina”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“Em 2027, o maior evento esportivo feminino do planeta será realizado em oito cidades-sede espalhadas pelo Brasil [...]. As cidades-sede escolhidas pela FIFA já contam com estádios modernos e centros de treinamentos para receber atletas e torcedores de todas as partes do mundo. Além disso, oferecem rede hoteleira qualificada e infraestrutura urbana eficiente, com sistema de mobilidade, segurança e serviços públicos preparados para fornecer o que um evento desta grandeza exige”, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Já o ministro do Esporte, André Fufuca, destacou o legado que a competição deixará para o Brasil: “O Brasil é uma potência não só do futebol, mas da inclusão, da diversidade, da transformação social, e queremos mostrar ao mundo que a paixão pelo futebol pode ser também uma ferramenta poderosa para promover igualdade, respeito e muita oportunidade. Vamos receber o mundo de braços abertos, com alegria, com organização e, principalmente, com a certeza que esta será a Copa do Mundo Feminina mais impactante da história”.

Calendário

A Copa Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. O jogo de abertura e a final serão no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Histórico

A Copa do Mundo Feminina de futebol 2027 será a décima edição do torneio. Antes de chegar à Austrália e à Nova Zelândia, em 2023, a competição já havia sido sediada pela China, Suécia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Canadá e pela França.

A seleção espanhola é a atual campeã mundial, juntando-se aos EUA, à Alemanha, ao Japão e à Noruega como as seleções que ergueram o tão cobiçado troféu Fifa. Os Estados Unidos contabilizam o maior número de títulos (4), seguidos pela Alemanha, que foi campeã duas vezes.