Ginástica brasileira faz dobradinhas em Copa do Mundo na Eslovênia

A ginástica artística do Brasil conquistou cinco medalhas neste domingo (18), na etapa de Koper, na Eslovênia, da Copa do Mundo da modalidade. Os destaque foram as dobradinhas de Júlia Coutinho (ouro) e Gabriela Barbosa (prata) na final do solo feminino e de Lucas Bitencourt (ouro) e Patrick Correa (prata) na barra fixa masculina. Na trave feminina, ainda teve um bronze para Gabriela Bouças.

Dona da melhor nota das eliminatórias do solo feminino, realizadas na sexta-feira (16), Júlia fez jus ao favoritismo e brilhou na final, com nota 13.100, ao som de Maria, Maria, música de Milton Nascimento e Fernando Brant. A carioca, de 15 anos, que iniciou na ginástica inspirada pela Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, está em sua primeira temporada na categoria adulta.

Já Gabriela Barbosa, paulistana de 17 anos, obteve 12,733 de pontuação. A britânica Abigail Roper, com 12.666, completou o pódio.

A prata de Gabi Barbosa foi a segunda medalha dela em Koper. No sábado (17), ela participou de outra dobradinha, na final das barras assimétricas, que teve o bronze da fluminense Gabriela Bouças. Neste domingo, a "xará" repetiu a dose, ficando em terceiro na decisão da trave. Gabi Bouças obteve 12.633 de nota, superada pela eslovena Lucija Hribar (prata) e a britânica Georgia-Mae Fenton.

No masculino, Lucas Bitencourt conseguiu 13.500 de performance na barra fixa. O paulista de 31 anos - medalhista de prata por equipes nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá - levou a melhor sobre Patrick Correa. Já o fluminense, de 23 anos, obteve 13.466, ficando pouco atrás de Bisteca (como Lucas é conhecido), mas assegurando a primeira medalha dele em Copas do Mundo. O pódio ainda teve o italiano Manuel Berettera, com nota 13.400.

A próxima etapa da Copa do Mundo de ginástica artística está marcada para os dias 18 a 21 de junho, em Tashkent, no Uzbequistão. Ainda há outras duas edições previstas, ambas em setembro: Paris, na França (20 a 21) e Szombathely, na Hungria (26 a 28).