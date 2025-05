Inter bate Barcelona e chega à final da Liga dos Campeões

Davide Frattesi marcou na prorrogação o gol da vitória da Inter de Milão (Itália) e colocou sua equipe na final da Liga dos Campeões com uma vitória de 4 a 3 sobre o Barcelona (Espanha), nesta terça-feira (6), depois que Francesco Acerbi salvou o time da eliminação com um gol de empate incrível nos acréscimos do tempo normal.

The greatest tie in Champions League history? 👏#UCL pic.twitter.com/d3M8yO6Irt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2025

O gol de Frattesi garantiu à Inter uma vitória estrondosa por 7 a 6 no placar agregado, em uma semifinal inesquecível que terminou com o time italiano chegando à final em Munique, onde enfrentará PSG (França) ou Arsenal (Inglaterra) no final deste mês.

A Inter dominou os primeiros 45 minutos e abriu uma vantagem de dois gols graças a Lautaro Martínez, em contra-ataque aos 21 minutos, e Hakan Çalhanoğlu, de pênalti, logo antes do intervalo.

No entanto, o Barça acordou logo no início do segundo tempo, com Eric Garcia e Dani Olmo marcando em seis minutos para empatar o placar e, depois que o goleiro da Inter, Yann Sommer, fez uma série de defesas para manter os anfitriões vivos, os catalães pensaram que tinham marcado o gol da vitória com o brasileiro Raphinha aos 42 minutos.

Mas enquanto a Inter tentava desesperadamente empatar o jogo, Denzel Dumfries encontrou Acerbi, de 37 anos, dentro da área, e ele chutou de primeira para o gol, marcando seu primeiro gol em uma competição europeia em sua 20ª temporada e levando o jogo para a prorrogação.

Aos 9 minutos do 1º tempo da prorrogação, Marcus Thuram arrancou de forma brilhante pela direita e jogou a bola na área para Frattesi, que se ajeitou antes de chutar com precisão no canto inferior para levar a torcida da casa ao delírio.

