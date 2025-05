João Fonseca bate anfitrião Herbert e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Brasileiro reencontra britânico Draper, número 5 do mundo, no sábado

A estrela em ascensão João Fonseca iluminou as multidões no Aberto da França nesta quinta-feira (29), derrotando a esperança local Pierre-Hugues Herbert por 7/6(4), 7/6(4) e 6/4 para chegar à terceira rodada do torneio, com o nível de decibéis da torcida correspondendo ao status de estrela em rápida ascensão do adolescente brasileiro.

O jovem de 18 anos, sem dúvida o mais empolgante prospecto do tênis masculino, que atrai multidões como poucos onde quer que jogue, fez jus à fama, já que os torcedores franceses e brasileiros lutaram nas arquibancadas pela supremacia vocal em um confronto de equilíbrio.

Fonseca precisou de algum tempo para encontrar seu lugar no jogo e os dois adversários trocaram duas quebras de serviço cada um antes de chegar a um tiebreak no primeiro set.

O adolescente, visto por muitos como um potencial futuro campeão de Grand Slam, levou a melhor com uma pequena quebra logo no início do tiebreak e fechou o set com um ace estrondoso.

Em uma Quadra 14 lotada e com espaço apenas para os espectadores em pé, a barulhenta torcida francesa apoiou Herbert, com os torcedores brasileiros claramente em menor número, mas longe de serem silenciados.

A torcida local já havia se manifestado na vitória de Herbert na primeira rodada, no início da semana, e a cada troca de bola, músicas, cantos e aplausos enchiam a quadra.

Fonseca dobrou sua vantagem após outro set apertado e elevou seu nível no terceiro set para completar a vitória antes de dar um abraço caloroso em seu oponente e receber os aplausos dos fãs.

Em seguida, ele distribuiu suas toalhas e faixas e tirou selfies com os fãs ansiosos por lembranças antecipadas de um jogador que chegou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez, mas que tem o mundo a seus pés.

A Quadra 14, uma das arenas externas do complexo de Roland Garros, era pequena demais para os muitos espectadores que faziam fila do lado de fora, desesperados para ver a sensação adolescente, e é quase certo que a organização designará uma quadra muito maior para sua partida na próxima rodada.

(Reportagem em parceria com Shrivathsa Sridhar, em Paris)

