Remo supera Paysandu nos pênaltis para ficar com título Paraense

O Remo conquistou o título do Campeonato Paraense ao derrotar o Paysandu por 6 a 5 na disputa de pênaltis, na tarde deste domingo (11) no estádio Mangueirão, em Belém. A TV Brasil transmitiu o Re-Pa decisivo ao vivo.

PODE SOLTAR O GRITO, FENÔMENO AZUL! O CLUBE DO REMO É CAMPEÃO PARAENSE 2025 🦁🏆#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/OwFTgyTH6j — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 11, 2025

Com este resultado, o Leão volta a conquistar uma edição do Campeonato Paraense após um hiato de três anos. Este é o 48º título estadual da história do Remo.

Após o Remo vencer o confronto de ida da decisão por 3 a 2, na última quarta-feira (7) no estádio Mangueirão, o Paysandu precisava ao menos de uma vitória por um gol de vantagem no tempo regulamentar para forçar a decisão nas penalidades máximas. E foi justamente isso que o Papão conseguiu, graças a gol de Rossi aos 14 do segundo tempo em cobrança de pênalti.

Como o Paysandu triunfou no tempo regulamentar por um gol de vantagem, o título teve que ser decidido nos pênaltis. Nas penalidades máximas o goleiro Marcelo Rangel foi fundamental para a conquista do título, defendendo o chute do volante Dudu Vieira quando a disputa já estava na fase das cobranças alternadas.