Vitor Roque marca nos acréscimos para levar Palmeiras à liderança

Com um gol do atacante Vitor Roque já nos acréscimos do segundo tempo, o Palmeiras arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na noite deste domingo (11) na Arena Barueri, para permanecer na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O LADO FELIZ DO MURO É O DE CÁ! 😎



Anota a sétima partida invicta diante do rival em @Brasileirao, por favor! 😌



🏆 Palmeiras 1x0 São Paulo

⚽ Vitor Roque pic.twitter.com/sTbluHrlQf — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2025

Graças a esta vitória, o Verdão chegou aos 19 pontos, dois a mais do que vice-líder Flamengo, que derrotou o Bahia por 1 a 0 no último sábado (10) no estádio do Maracanã. Já o São Paulo ocupa a 16ª colocação da classificação com nove pontos conquistados.

Em um confronto muito parelho, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira só conseguiu chegar à vitória nos acréscimos, quando o atacante Vitor Roque aproveitou rebote dado pelo goleiro Rafael após finalização de Felipe Anderson para fazer o gol da vitória.

Galo vitorioso

Em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, o Atlético-MG derrotou o Fluminense por 3 a 2 em um confronto muito movimentado em Belo Horizonte. Igor Gomes, Júnior Santos e Rubens marcaram para o Galo, enquanto Serna e Canobbio descontaram para o Tricolor das Laranjeiras.

💪🏾🐔 FIM DE JOGO: ATLÉTICO 3X2 FLUMINENSE



NA RAÇA. DE VIRADA, COM A FORÇA DA MASSA, O GALO VENCE O FLUMINENSE NA @ARENAMRV!



⚽ RUBENS, JÚNIOR SANTOS E IGOR GOMES#VamoGalo #CAMxFLU 🏴🏳️ pic.twitter.com/EyykQflWAj — Atlético (@Atletico) May 11, 2025

A vitória levou o Atlético-MG para a 6ª colocação da classificação com 12 pontos. Já o Fluminense aparece em uma posição acima, com 13 pontos.

Outros resultados:

Sport 0 x 4 Cruzeiro

Botafogo 4 x 0 Internacional