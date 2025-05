Vitor Tavares é ouro em Torneio Internacional de Badminton no Bahrein

Bronze na Paralimpíada de Paris, o paranaense Vitor Tavares faturou a medalha de ouro na classe SH6 (baixa estatura) do Torneio Internacional de Badminton, no Bahrein. Na final disputada no domingo (18), Vitor derrotou o sul-coreano Daesung Lee por 2 sets a 0 (21/16 e 21/14).

A conquista ocorre uma semana após o atleta assegurar o título no Torneio Internacional de Dubai (Emirados Árabes Unidos). A decisão pelo topo do pódio foi uma reedição da disputa pelo bronze olímpico em Paris 2024: Vitor levou a melhor sobre Man Kai Chu (Hong Kong), atual número 1 do mundo.

Vitor Tavares é ouro em torneio internacional de badminton em Bahrein 🥇🏸



O brasileiro, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, derrotou o sul-coreano Daesung Lee na final da classe SH6, para atletas com baixa estatura. Durante a campanha na competição,… pic.twitter.com/SpA9cYePr2 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) May 19, 2025

Outros dois brasileiros competiram no Bahrein neste fim de semana. O paulista Vinicius Costa (classe SH6) parou nas quartas de final, ao perder para o indiano Sivarjan Solaimalai – na sequência, ele foi derrotado na semi por Vitor Tavares. Já João Gabriel Carabajal, da classe SUS (deficiência nos membros superiores) deu adeus ainda na fase de grupos da competição.

