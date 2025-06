Alcaraz e Emma Raducanu se juntam para duplas mistas no Aberto dos EUA

Nove dos dez melhores tenistas do mundo e nove das dez melhores do circuito feminino foram oficialmente inscritos no renovado evento de duplas mistas do Aberto dos Estados Unidos, informaram os organizadores do torneio na terça-feira (17), com os campeões de simples Carlos Alcaraz e Emma Raducanu formando uma dupla.

A competição, que será realizada uma semana antes da chave principal de simples durante a "Semana dos Fãs", dará um prêmio de US$1 milhão (o equivalente a R$ 5,5 milhões) em dinheiro para a equipe vencedora.

Dezesseis equipes se inscreveram e a janela de inscrição se encerra em 28 de julho.

"Em nossas discussões iniciais sobre reimaginar e elevar o campeonato de duplas mistas do US Open, queríamos encontrar uma maneira de mostrar os melhores homens e mulheres do mundo competindo entre si e uns contra os outros", afirmou Lew Sherr, presidente-executivo da USTA. "Estávamos confiantes de que conseguiríamos entusiasmar os melhores jogadores do esporte com essa oportunidade única. Ver as equipes que já colocaram seus nomes na lista de inscritos nos deixa incrivelmente animados". "Isso mostra que os jogadores estão apoiando o que estamos tentando fazer, e sabemos que os fãs vão adorar", completou.

Outras duplas incluem Naomi Osaka, duas vezes campeã do Aberto dos EUA, formando dupla com Nick Kyrgios, bem como Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas.

As partidas serão em melhor de três sets, com sets curtos de quatro games, placar sem vantagem, desempate em quatro iguais e um tiebreak de 10 pontos em vez de um terceiro set. A final será uma partida melhor de três sets a seis games.

Embora vários nomes importantes, como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Naomi Osaka tenham se inscrito, o formato foi alvo de críticas de renomados jogadores de duplas.

As atuais campeãs Sara Errani e Andrea Vavassori disseram que o novo formato é uma "profunda injustiça" que desrespeita os jogadores de duplas, descrevendo o novo evento como uma "pseudo-exposição focada apenas no entretenimento e no espetáculo".

O Aberto dos EUA afirmou que as mudanças foram feitas após o sucesso do evento de exibição "Mixed Madness" realizado antes do torneio do ano passado, que juntou vários jogadores de simples de alto nível em equipes.

Lista de duplas mistas

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Iga Swiatek e Casper Ruud

Emma Navarro e Jannik Sinner

Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Naomi Osaka e Nick Kyrgios

Qinwen Zheng e Jack Draper

Jessica Pegula e Tommy Paul

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Madison Keys e Frances Tiafoe

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Taylor Townsend e Ben Shelton

Sara Errani e Andrea Vavassori

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)