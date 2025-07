Atleta Wanda dos Santos morre aos 93 anos em São Paulo

A atleta olímpica Wanda dos Santos morreu nesta segunda-feira (30) na capital paulista. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Wanda, que esteve em Helsinque em 1952, e em Roma, em1960, foi uma das primeiras atletas negras a defender o Brasil em Jogos Olímpicos.

“Recordista de medalhas de ouro no Troféu Brasil, com 48 triunfos ao longo de duas décadas. Nenhuma atleta ganhou tanto quanto ela. Nenhuma deixou uma marca tão profunda nesse campeonato”, escreveu a confederação em suas redes sociais. “Mas Wanda foi muito mais do que números. Foi mulher, negra, atleta em um tempo em que isso tudo, junto, era sinônimo de resistência. E ela resistiu”, completou a CBAt.

A confederação lembrou ainda que Wanda defendeu o país em Jogos Pan-Americanos e atuou em clubes como o São Paulo, o Palmeiras e o Floresta (Espéria). “Wanda foi pioneira. Foi gigante. E será eterna”, escreveu a entidade.

Em nota publicada em seu site, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) destacou que Wanda dos Santos “foi uma estrela do esporte brasileiro” e que “sua memória permanecerá viva na história olímpica brasileira, inspirando futuras gerações de atletas”.

“Jogou basquete e conseguiu grandes resultados no atletismo. Foi destaque nas provas de 80 metros com barreira e no salto em distância”, escreveu o COB, que também destacou a sua participação nas Olimpíadas. “Wanda participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, em Helsinque, em 1952, e também em Roma, em 1960. Durante sua participação na competição em Helsinque, Wanda quebrou o recorde sul-americano dos 80m com barreiras”, diz o texto.

Em seu site oficial, o São Paulo lamentou a morte de Wanda e publicou fotos da atleta com a camisa do clube. “Nascida em São Paulo no dia 27 de dezembro de 1931 (foi oficialmente registrada em cartório no dia 1º de junho de 1932), Wanda foi um dos maiores ícones do esporte da história do São Paulo e do atletismo brasileiro”, escreveu o clube.

“Verdadeira atleta, no sentido amplo da palavra, Wanda dos Santos praticou de tudo um pouco – voleibol, handebol e basquetebol (jogou no Ypiranga) – antes de se aventurar no atletismo e obter grandes resultados que a levaram ao cenário internacional. Ela conquistou a medalha de bronze no salto em distância no Pan-Americano de Buenos Aires, em 1951, antes de tomar parte nos Jogos Olímpicos de 1952. Em Helsinque, Wanda teve uma participação muito honrosa”, destacou o São Paulo.

Segundo o clube, o corpo da atleta será velado no Cemitério São Pedro, na Avenida Francisco Falconi, 837, na Vila Alpina nesta terça-feira (1º), das 10h às 14h.

“Com a bagagem de ter disputado também os Jogos Pan-Americanos de 1955, no México (onde obteve a medalha de bronze) e de 1959, em Chicago (medalhista de prata!), Wanda dos Santos retornou aos Jogos Olímpicos em 1960 como a única mulher da delegação brasileira. Na disputa dos 80 metros com barreiras, não conseguiu passar da primeira eliminatória, mas o simples fato de ter disputado duas Olimpíadas já a torna uma das gigantes da história do atletismo nacional”, diz ainda a nota do São Paulo.