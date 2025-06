Bia Haddad dá adeus ao WTA de Londres; dupla de Stefani vai às quartas

Atual número 22 do mundo, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia lutou como nunca nesta quarta-feira (11) com a norte-americana Ema Navarro, mas acabou se despedindo precocemente do WTA 500 de Londres (Inglaterra), disputado na quadra de grama do tradicional Quen’s Club. O revés sofrido hoje (11) pela paulistana nas oitavas de final foi em clima de revanche: 20 dias atrás, Navarro foi eliminada por Bia nas quartas do WTA 500 de Estrasburgo (França), no piso de saibro.

Nesta quinta (11), a paulistana entrou em quadra soberana, ganhando o primeiro set por 6/1. Bia continuou dominando o jogo na segunda parcial: chegou a abrir 4 a 3 de vantagem, mas a norte-americana se recuperou, e a decisão foi no tie-break. Bia novamente liderava o placar por 4 a 2, quando a partida precisou ser interrompida por conta de um torcedor que passou mal na arquibancada. Após cinco minutos de paralisação, o jogo foi retomado, mas a brasileira se desconcentrou. Passou a cometer erros não-forçados e dupla-falta, permitindo que a rival vencesse por 7/6 (7-4). No terceiro set decisivo, a norte-americana impôs seu jogo, e aproveitou duplas-faltas de Bia para quebrar o serviço da brasileira no oitavo game. No final, Bia ainda salvou dois match-points, mas sucumbiu no terceiro, e Navarro fechou a parcial em 6/4, e selou a vitória por 2 sets a 1, após 2h47minutos.

Bia ainda voltou à quadra nesta tarde para a disputa de duplas femininas, ao lado da espanhola Cristina Bucsa, mas o dia não estava mesmo favorável para a brasileira. A parceria Brasil-Espanha foi superada pela cazaques Yulia Putintseva e Elena Rybakina, por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 6/10).

Quem permanece no torneio londrino é a paulista Luisa Stefani em parceria com a húngara Timea Babos. Elas disputam as quartas de final nesta quinta (12), contra a dupla da chinesa Shuai Zhang com a australiana Ellen Perez (cabeças de chave 3). A partida tem início previsto para às 8h (horário de Brasília).

Campeãs do WTA 500 de Estrasburgo há menos de um mês, Stefani e Babos ganharam com tranquilidade – 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) - o jogo de estreia contra a parceria da australiana Daria Kasatkina com a croata a Donna Vekic.

Laura Pigossi avança à semi de WTA 125

Medalhista olímpica ao lado de Stefani nos Jogos de Tóquio (2021), a paulista Laura Pigossi vai disputar as semifinais de duplas do WTA 125 de Valência (Espanha). Nesta quarta (11), a parceira de Pigossi com a norte-americana Maken Jones se classificou após despachar a dupla da russa Ekaterina Yashina com a japonesa Ito Aria por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0 (pneu).