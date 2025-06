Bortoleto espera lutar por pontos no restante da temporada da F1

Gabriel Bortoleto espera que ele e a Sauber possam lutar por pontos durante o resto da temporada da Fórmula 1, depois de marcar seus primeiros pontos na categoria na Áustria no fim de semana e ser eleito o Piloto do Dia.

Primeiro brasileiro a marcar pontos desde Felipe Massa em 2017, o novato finalmente abriu sua contagem com um oitavo lugar em sua 11ª corrida.

Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, dobrou a comemoração ao terminar em nono lugar - a terceira corrida consecutiva do alemão na zona de pontos.

Campeão da Fórmula 2 no ano passado, Bortoleto, de 20 anos, perseguiu seu gestor de carreira e bicampeão mundial Fernando Alonso, da Aston Martin, até a bandeira quadriculada em Spielberg no domingo.

Alonso, que fez sua estreia na Minardi, aos 19 anos em 2001, sabia o quanto era importante para Bortoleto.

Fernando is the first to congratulate Gabi 💚#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/S2RLDH0cuV