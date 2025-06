Botafogo perde, mas avança para oitavas da Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A classificação veio mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid (Espanha), na tarde desta segunda-feira (23) no Rose Bowl, na Califórnia. Após este revés, e a vitória de 2 a 0 do PSG (França) sobre o Seattle Sounders (EUA), o Alvinegro de General Severiano avançou como segundo colocado do Grupo B.

Tendo a possibilidade de garantir a presença nas oitavas de final da competição mesmo perdendo para os espanhóis por uma diferença de dois gols, o Botafogo apostou nas transições rápidas da defesa para o ataque para tentar sair com a vitória. E foi desta forma que o Alvinegro quase abriu o marcador logo aos 9 minutos do primeiro tempo: Gregore tocou para Igor Jesus, que lançou Savarino em profundidade. Com extrema liberdade, o venezuelano bateu colocado, mas o goleiro Oblak se esticou para defender.

A partir daí as oportunidades foram aparecendo de lado a lado. Porém, a igualdade perdurou até o intervalo. Precisando de gols para continuar vivo na competição, o técnico do Atlético, o argentino Diego Simeone, começou a colocar jogadores de ataque na partida, primeiro o francês Griezmann e depois o argentino Ángel Correa.

E foi Griezmann que marcou o gol da vitória do time espanhol. Aos 41 minutos a defesa do Botafogo se enrolou na saída de bola e a bola acabou sobrando com o argentino Julián Álvarez, que cruzou rasteiro para Griezmann, livre, bater de primeira para superar o brasileiro John. A partir daí, os espanhóis continuaram pressionando em busca de mais gols para buscar a classificação, mas o Alvinegro conseguiu segurar o resultado, e a vaga, até o apito final.

Com este resultado, o Botafogo terminou a primeira fase da competição como segundo colocado do Grupo B com seis pontos conquistados (mesma pontuação do primeiro colocado PSG e do terceiro colocado Atlético de Madrid). Desta forma, o time de General Severiano pega nas oitavas de final o primeiro colocado do Grupo A (chave que conta com a participação do Palmeiras).