Brasil encerra GP de boxe na Europa com 6 ouros, 1 prata e 1 bronze

O boxe brasileiro viveu um sábado (14) repleto de pódios no Grand Prix da República Tcheca, etapa do circuito mundial, disputada na cidade Ústí nad Labem. O país arrematou 10 medalhas no geral, sete deles de ouro, conquistadas hoje (14) no último dia de competições. Entre as mulheres, subiram ao topo de pódio as pugilistas Rebeca Santos (categoria dos 60 kg), Bárbara dos Santos (70 kg) e Viviane Pereira (75 kg). Já na disputa masculina, os campeões foram Luiz ‘Bolinha” Oliveira (60 kg), Kaian Reis (70 kg) e Isaias Filho (90 kg). Já Michael Douglas Trindade ficou com a única prata o dia, após ser superado por 4 a 1 pelo japonês Yamaguchi Rui na final dos 55 kg.

Neto Servílio de Oliveira, primeiro pugilista brasileiro medalhista olímpico em 1968 (Cidade do México), Luiz Oliveira, mais conhecido pelo apelido de Bolinha, atropelou o japonês Kitamoto Shunsuke na final masculina dos 60kg. Este é o segundo ouro de Bolinha nesta temporada: em maio, o paulista de São Caetano do Sul, que representou o país em Paris 2024, foi campeão brasileiro nos 60 kg.

Também por decisão unânime do juízes, Isaias Filho conquistou o ouro nos 90 kg, ao vencer com tranquilidade o norte-americano Malachi Georges. Já Kaian Reis assegurou o ouro nos 70 kg com vitória por 4 a 1 sobre o britânico Callum Makin.

Na disputa feminina, quem sobrou no ringue foi Rebeca Santos - vitória incontestável sobre a canadense Marif Al Ahmadieit, na final dos 60 kg - e Bárbara dos Santos, que golpeou a norte-americana Marie-Angelis Rosendo. Já Viviane Pereira travou combate parelho com a italiana Melissa Geminy, antes de selar a vitória por 4 a 1 e se sagrar campeã nos 75kg.

Na última sexta (14), o Brasil já conquistara três bronzes com Beatriz Soares (65 kg), Jucieln Romeu (57 kg) e Joel da Silva (90 kg).