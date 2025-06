Brasil fatura 28 medalhas, 11 de ouro, no tênis de mesa paralímpico

A seleção brasileira de tênis de mesa paralímpico voltou a brilhar esta semana no ITTF World Future de Santiago (Chile), uma semana após somar 30 pódios em competição similar em Buenos Aires (Argentina). Nesta quinta-feira (5) a equipe amarelinha encerrou sua participação com outras 28 medalhas, 11 delas de ouro. Os últimos pódios do Brasil foram hoje (5) nas duplas. A participação do país nos dois torneios tem como objetivo aumentar a experiência internacional dos atletas.

Os brasileiros fizeram uma final 100% nacional nas duplas mistas XD 14-20. A parceira da paulista Jennyfer Parinos com catarinense Gabriel Antunes foi ouro após derrotar a dupla da catarinense Danielle Rauen (Paris 2024) ao lado do paulista Luiz Manara, por3 sets a 0 (12/10, 11/2 e 11/4). Rauen e Manara ficaram com a prata e Lethicia Lacerda e Jean Mashki com o bronze.

Medalhista de bronze nos Jogos de Paris (ao lado de Bruna Alexandre), Daniele Rauen assegurou outro ouro hoje (5) nas duplas femininas classe WD14-20. Em parceria com a paulista Jenniffer Parinos, a catarinense venceu todas as partidas da fase de grupos, sem perder um set sequer. Vale destacar que na disputa de algumas classes, não houve eliminatórias nem finais.

Seleção Brasileira de tênis de mesa paralímpico encerra disputas em duplas no Chile com 12 medalhas 🥇🏓🇧🇷



Foram 4⃣ ouros, 3⃣ pratas e 5⃣ bronzes conquistados nesta quinta-feira, dia 5. Somadas às medalhas individuais, o Brasil encerrou o Para Future, em Santiago, com 30 PÓDIOS!… pic.twitter.com/b33Xivhi28 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) June 5, 2025

Quem também comemorou o topo do pódio foi a parceria da goiana Thaís Fraga com a mineira Mariliane Amaral, que passou invicta na fase de grupos das duplas femininas WD14-20.

Já no masculino, na classe MD19, a dupla dos paulistas Cláudio Massad com Luiz Manara foi vice-campeã após ser superada na final, no detalhe, pelos chilenos Manuel Echaverguren e Claudio Benjamin Bahamondes por 3 sets a 2 (9/11, 11/8, 11/9, 7/11 e 7/11).

A segunda prata do dia foi dos paulistas Carlos Moraes e Fábio Silva que perderam a decisão para os argentinos Elias Romero e Gabriel Copola por 3 sets a 2 (11/4, 11/4, 11/6, 14/12 e 16/14).

Nas disputas individuais, na quinta (5), a seleção já havia faturado 17 medalhas, sete delas de ouro. Subiram ao lugar mais alto do pódio Danielle Rauen, Thaís Fraga, Gabriel Antunes, Lucas Carvalho, Luiz Manara, Paulo Salim e Carlos Moraes.

Pódios brasileiros em Santiago

Disputas individuais

OURO

Danielle Rauen – classe 8-10

Thais Fraga – classe 1-2

Gabriel Antunes – classe 10

Lucas Carvalho – classe 9

Luiz Manara – classe 8

Paulo Salmin – classe 7

Carlos Eduardo – classe 4-5

PRATA

Marliane Amaral – classe 1-2

Cláudio Massad – classe 10

Lucas Arabian – classe 4-5

Fábio Silva – classe 3

Iranildo Espíndola – classe 1-2

BRONZE

Jennyfer Parinos – classe 8-10

Lethicia Lacerda – classe 8-10

Aline Ferreira – classe 6-7

Jean Mashki – classe 8

Ryan Victor – classe 10

Guilherme Costa – classe 1-2

Duplas

OURO

Thais Fraga e Fábio Silva – classe XD4-10

Thais Fraga e Marliane Amaral – classe WD10

Danielle Rauen e Jennyfer Parinos – classe WD14-20

Gabriel Antunes e Jennyfer Parinos – classe XD14-20

PRATA

Danielle Rauen e Luiz Manara – classe XD14-20

Cláudio Massad e Luiz Manara – classe MD18

Carlos Moraes e Fábio Silva – classe MD4-8

BRONZE

Paulo Salmin e Lucas Carvalho – classe MD18

João Pedro Possas e Logan Wade (Estados Unidos) – classe MD18

Lucas Arabian e Gabriel Mataruna – classe MD4-8

Jean Mashki e Lethicia Lacerda – classe XD14-20

Lethicia Lacerda e Jeanelly Scarlett (México) – classe WD14-20