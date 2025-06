Coco Gauff conquista título do torneio de Roland Garros

A norte-americana Coco Gauff lutou contra uma desvantagem de um set para derrotar a nº 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na final do torneio de Roland Garros neste sábado (7), por 6-7 (5-7), 6-2 e 6-4, conquistando seu primeiro título em Paris e seu segundo Grand Slam.

Gauff, de 21 anos, tornou-se a primeira norte-americana a conquistar o título de simples do torneio desde Serena Williams, em 2015, e a mais jovem dos Estados Unidos a alcançar o feito desde sua condecorada compatriota, em 2002.

Paris tinha a garantia de uma nova campeã, mas o primeiro confronto entre líderes do ranking mundial em uma grande final desde o Aberto da Austrália de 2018 inicialmente não fez jus à expectativa na quadra Philippe Chatrier.

Competindo em sua terceira final consecutiva de Grand Slam, mas a primeira no saibro, a bielorrussa Sabalenka começou o primeiro set com uma vantagem de 4 a 1. Gauff depois conseguiu empatar o jogo após oito games.

O que se seguiu foi um festival de erros das duas jogadoras em condições desafiadoras, até que Gauff forçou o tiebreak apenas para desperdiçar uma vantagem de 4 a 1, quando Sabalenka se recuperou para vencer o primeiro set.

Gauff, vencedora do US Open de 2023, não se abalou e aumentou a intensidade no segundo set, vencendo quatro dos cinco primeiros games e empatando a partida depois que a contagem de erros não forçados de sua rival subiu para 51.

A vice-campeã de Paris em 2022 subiu mais um nível no set decisivo para construir uma vantagem de 3 a 1, antes de Sabalenka se recuperar, mas se recompôs bem a tempo e fechou a vitória, provocando comemorações entre seus fãs.

