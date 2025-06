Copa do Mundo de Clubes gera preocupações para 2026 devido ao calor

As altas temperaturas na Copa do Mundo de Clubes deste ano levantaram preocupações sobre os horários de início das partidas, no período da tarde, na Copa do Mundo de 2026, à medida que o torneio ampliado apresenta desafios logísticos para os organizadores.

Uma onda de calor nos Estados Unidos fez com que os jogadores do Borussia Dortmund enfrentassem o Ulsan, da Coreia do Sul, em Cincinnati, na quarta-feira (25), com temperaturas superiores a 32,2°C, com o pontapé inicial às 15h, horário local.

Os jogadores aproveitaram as pausas para hidratação da Fifa uma vez a cada tempo nos jogos desta semana, enquanto o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse aos repórteres que era "impossível" organizar sessões de treinamento regulares durante as tardes na sufocante Filadélfia.

O sindicato global de jogadores Fifpro afirmou que as condições deveriam "servir como um alerta".

"Como a mudança climática está tornando as condições climáticas extremas, incluindo o calor perigoso, uma questão cada vez mais urgente para todos no futebol, o risco representado por inícios em temperaturas muito altas é real e crescente", disse um porta-voz do Fifpro à Reuters.

O Fifpro pediu que os órgãos globais de futebol reavaliassem os horários de início dos jogos para lidar melhor com as condições de calor, ao mesmo tempo em que elogiou os organizadores, como a Fifa, por sua flexibilidade em adicionar intervalos para hidratação.

"Acreditamos que ainda há muito mais a ser feito para priorizar a saúde e a segurança dos jogadores", disse o Fifpro. "Os atuais protocolos e leis do esporte exigem uma revisão urgente - esse é um desafio que todo o setor do futebol deve enfrentar em conjunto."

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os horários dos jogos da Copa do Mundo de 2026, co-organizada por Estados Unidos, México e Canadá, ainda não foram anunciados, mas os organizadores poderão enfrentar desafios em meio às condições de calor intenso.

Os problemas com o calor não serão surpresa para aqueles que estiveram no torneio em 1994, a última vez que os Estados Unidos sediaram a competição.

Mais de 90.000 torcedores se amontoaram para assistir à final em Pasadena, onde as temperaturas chegaram a 37,8°C. Foi a última vez que uma final da Copa do Mundo foi disputada inteiramente à luz do dia.

Com a expansão do torneio de 32 para 48 equipes, os inícios à tarde podem ser inevitáveis para atender às demandas de programação e acomodar os lucrativos mercados europeus de transmissão.

"As grandes emissoras estão investindo muito dinheiro, portanto não estão muito interessadas em mudar a programação para acomodar o calor se isso significar que não terão tanta receita com publicidade", disse Madeleine Orr, autora e ecologista esportiva.

As cidades-sede com maior risco de calor em 2026 -- incluindo Miami, Monterrey, Filadélfia, Kansas City, Boston e Nova York -- devem evitar os horários de início das partidas nas horas mais quentes da tarde, afirmou Orr em um estudo do qual ela é coautora, no início deste ano.

(Reportagem em parceria com Julien Pretot em Miami e Lori Ewing em Manchester)

