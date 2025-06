Flamengo encara Bayern por vaga nas quartas do Mundial

O Flamengo encara o Bayern de Munique (Alemanha), a partir das 17h (horário de Brasília) deste domingo (29) no Hard Rock Stadium, em Miami, em seu maior desafio até aqui na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, competição que está sendo disputada nos Estados Unidos.

O Rubro-Negro da Gávea chega ao confronto, válido pelas oitavas de final da competição, após uma primeira fase sem sustos: com vitórias sobre o Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia) e um empate com o Los Angeles FC (Estados Unidos).

Porém, o desafio que o Flamengo terá neste domingo é o maior encontrado até aqui, como afirmou o técnico Filipe Luís em entrevista concedida após o último compromisso pela fase de grupos da competição: “[O Bayern] é um colosso, um gigante europeu, um time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. Ele conta com jogadores extraordinários e com um treinador excelente”.

Porém, o comandante do Rubro-Negro da Gávea disse que, para buscar a vitória, não pretende abrir mão da maior qualidade de sua equipe, o futebol ofensivo: “O DNA do Flamengo pede você tentar tirar a bola do pé do adversário, tentar pressionar, propor jogo e ser o mais vertical possível. É isso que tentaremos fazer. Sabemos da qualidade deles e a forma como jogam. Eles tentarão impor o ritmo deles e vamos tentar fazer a mesma coisa. No final, que vença o melhor”.

Quem também apontou um caminho para uma vitória do Flamengo sobre os alemães foi o zagueiro Danilo. O defensor, que já atuou por gigantes europeus como o Real Madrid (Espanha), Juventus (Itália) e Manchester City (Inglaterra), afirmou que a qualidade individual dos jogadores da equipe da Gávea pode ser o ponto de desequilíbrio neste domingo: “O [aspecto] individual conta muito. Em uma partida equilibrada, temos como prioridade cada um não perder os seus duelos. Quando alguém está em um dia mais inspirado no aspecto individual, consegue vencer seus duelos, isso cria muitos desequilíbrios na partida. E é aí que o jogo é decidido. Falamos muito de sistemas e espaço. O futebol realmente evoluiu muito, e para melhor, mas o jogo é o resumo do que acontece nas duas áreas. Na área que defende, que é para não sofrer gols, e na área de lá, que você define o jogo e faz gol. Para isso, pesa muito a individualidade de cada jogador”.