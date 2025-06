Flamengo inicia Supermundial de Clubes com vitória sobre o Espérance

O Flamengo iniciou sua participação no Supermundial de Clubes da Fifa com uma vitória de 2 a 0 sobre o Espérance (Tunísia), na noite desta segunda-feira (16) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos).

FIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMM

DE

JOGOOOOOOOOOO



VITÓRIA DO MENGÃO NA ESTREIA DA COPA DO MUNDO DE CLUBES!!!!!!!!!!!!!



GOLS DE LUIZ ARAÚJO E ARRASCAETA, O JOGADOR SUPERIOR DA PARTIDA#FIMDEJOGO #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/M4O8M89446 — Flamengo (@Flamengo) June 17, 2025

Após esta vitória, o Rubro-Negro da Gávea é o líder do Grupo D da competição com os mesmos três pontos do Chelsea (Inglaterra), que, também nesta terça, superou o Los Angeles FC (Estados Unidos) pelo placar de 2 a 0.

Diante de um adversário inferior tecnicamente, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís começou a construir sua vitória antes do intervalo. Logo aos 16 minutos o lateral Varela cruzou para Luiz Araújo, que escorou para o meio da área, onde o uruguaio Arrascaeta bateu de primeira para superar o goleiro Ben Said.

Com a vantagem o Rubro-Negro diminuiu a sua rotação e passou a controlar as ações mantendo a posse de bola. Após o intervalo o Flamengo voltou a se arriscar mais no ataque, e conseguiu ampliar aos 24 minutos, quando o estreante Jorginho tocou para Luiz Araújo, que bateu um bonito chute de curva.

O time da Gávea volta a entrar em ação pela competição na próxima sexta-feira (20), quando enfrenta o Chelsea a partir das 15h (horário de Brasília).

Estreia com empate

O primeiro brasileiro a entrar em ação pela competição foi o Palmeiras, que, mesmo com uma boa atuação, não conseguiu sair do empate sem gols com o Porto (Portugal) em partida disputada no último domingo (15) no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Fim de jogo: Palmeiras 0x0 Porto-POR. pic.twitter.com/KS8v4t3LVX — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 15, 2025

Com isto o Verdão está empatado em pontos com todos os outros componentes de sua chave, que também conta com a participação do time português, do Inter Miami (Estados Unidos) e do Al Ahly (Egito), o próximo adversário na competição do time comandado pelo técnico português Abel Ferreira.

Vitória do Fogão

Outro brasileiro a iniciar a Copa do Mundo de Clubes com a conquista de três pontos foi o Botafogo. O atual campeão da Copa Libertadores foi até o Lumen Field, em Seattle, e superou o Seattle Sounders pelo placar de 2 a 1 em jogo válido pelo Grupo B.

É O GLORIOSO! 🔥



Fogão estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA com vitória sobre o Seattle Sounders. Os gols foram marcados por Jair e Igor Jesus. VAAAAAAAMOOOOOOOS! ⭐️🚀 #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fiVTthoWXN — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2025

O time comandado pelo técnico português Renato Paiva conseguiu abrir uma boa vantagem no primeiro tempo, graças a gols do zagueiro Jair, aos 27 minutos, e do centroavante Igor Jesus, aos 43. Na etapa final a equipe da casa melhorou muito e conseguiu descontar com o volante Cristian Roldán, aos 29.