Fluminense derruba Inter e se garante nas quartas do Mundial de Clubes

O Fluminense mostrou poder de decisão e muita organização para derrotar a Inter de Milão (Itália) por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (30) no Bank of America Stadium, em Charlotte, para se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que está sendo disputada nos Estados Unidos.

Após derrotar o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Tricolor das Laranjeiras aguarda o confronto entre o Manchester City (Inglaterra) e o Al-Hilal (Arábia Saudita), que será jogado a partir das 22h (horário de Brasília) desta segunda, para conhecer o seu próximo adversário na competição.

Tendo pela frente uma das equipes mais poderosas do Velho Continente, o técnico Renato Gaúcho optou por armar o Fluminense com o mesmo esquema tático da Inter de Milão, um 3-5-2 com uma linha de três zagueiros e sem pontas no ataque.

Com a bola rolando, ficou claro que o Tricolor das Laranjeiras teria dificuldades para controlar as ações de uma equipe claramente mais forte fisicamente. Porém, desde o primeiro minuto, os atletas do Fluminense mostraram muita aplicação para impedir as ações ofensivas do adversário com uma proposta de marcação baseada nas perseguições individuais. Além disso, o time brasileiro foi eficiente no ataque e, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, abriu o placar.

O volante Martinelli ganhou dividida com De Vrij e tocou na ponta direita para o colombiano Arias, que cruzou para a área. A bola desviou em Bastoni e acabou sobrando para Cano dentro da área. E o centroavante argentino desviou de primeira de cabeça para abrir o placar em seu jogo de número 200 pelo Fluminense.

A partir daí, a Inter de Milão tentou sair mais para o ataque, mas esbarrou em uma defesa tricolor que não dava descanso aos atacantes do time italiano. E quando o time europeu conseguia criar algo, o goleiro Fábio brilhou com defesas importantes.

Na etapa final as duas equipes acabaram diminuindo o ritmo, e os espaços começaram a aparecer. Desta forma o vice-campeão europeu passou a chegar com mais perigo. Porém, não teve competência para transformar em gols as oportunidades criadas.

Já o Fluminense voltou a ser efetivo aos 47 minutos do segundo tempo, quando Hércules dominou bola má-afastada por De Vrij, avançou em velocidade e bateu colocado para superar o goleiro Sommer. A partir daí o Tricolor teve apenas que aguardar o apito final para garantir a presença nas quartas do Mundial de Clubes.